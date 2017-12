Críticos de Nova York escolhem ‘Trapaça' como melhor filme do ano

O Círculo de Críticos de Cinema de Nova York escolheu nesta terça-feira Trapaça (American Hustle), filme sobre trapaceiros forçados a colaborar com o FBI nos anos 1970, como o melhor de 2013 e concedeu seus principais prêmios de interpretação para Robert Redford e Cate Blanchett, na primeira das premiações que antecedem a corrida para o Oscar. O filme está previsto para estrear no Brasil em fevereiro do ano que vem.

O cineasta britânico Steve McQueen ganhou o prêmio de melhor diretor por 12 Years a Slave, um drama histórico sobre um homem negro livre vendido como escravo, baseado nas memórias de Solomon Northup, de 1853.

A premiação nova-iorquina posiciona o diretor David O. Russell, de Trapaça, que estreará nos cinemas dos Estados Unidos no fim deste mês, e 12 Years a Slave, ganhador do prêmio principal deste ano no Festival Internacional de Cinema de Toronto, como os primeiros candidatos na disputa pelos prêmios da Academia de Hollywood.

Redford foi escolhido o melhor ator por seu desempenho no drama de sobrevivência All is Lost e Cate, o de melhor atriz por sua interpretação de uma ex-socialite usuária contumaz de remédios que tem de lidar com a queda de seu status no filme Blue Jasmine, de Woody Allen.

Jared Leto levou o prêmio de ator coadjuvante pela interpretação de um transexual soropositivo que ajuda a contrabandear medicamentos não aprovados nos EUA pra pacientes com aids, no filme "Dallas Buyers Club".

Jennifer Lawrence, ganhadora do Oscar de melhor atriz por O Lado Bom da Vida, foi escolhida a melhor atriz coadjuvante pelo papel de uma dona de casa entediada em "Trapaça".