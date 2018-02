Críticos de Los Angeles premiam drama com Daniel Day-Lewis "There Will Be Blood", um drama de época sobre a ascensão e queda de um aventureiro que pesquisa jazidas de petróleo, recebeu três troféus importantes, incluindo o de melhor filme do ano, da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles no domingo. O protagonista do filme, Daniel Day-Lewis, recebeu o prêmio de melhor ator, e Paul Thomas Anderson levou o de direção. O troféu de melhor atriz foi entregue a Marion Cotillard pelo papel da cantora francesa Edith Piaf em "Piaf -- Um Hino ao Amor". Vlad Ivanov ficou com o troféu de melhor ator coadjuvante pelo papel no drama romeno "4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias", que também foi considerado o melhor filme em língua estrangeira. O prêmio de melhor atriz coadjuvante foi entregue a Amy Ryan por suas atuações nos policiais "Medo da Verdade" e "Before the Devil Knows You're Dead". "There Will Be Blood", cuja estréia em circuito limitado nos EUA se dará em 26 de dezembro, traz Day-Lewis como pesquisador petrolífero que faz fortuna na Califórnia na virada do século passado. Paul Thomas Anderson, célebre pela saga pornô "Boogie Nights -- Prazer Sem Limites", baseou seu roteiro no romance dos anos 1920 "Oil!", de Upton Sinclair. "Blood" foi citado também pelo design de produção de Jack Fisk. Os próximos anúncios a serem feitos na agenda de premiações são as escolhas do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York, na segunda-feira, o Critics Choice Awards, na terça, e as indicações para o Globo de Ouro, na quinta-feira. (Por Dean Goodman)