Críticos de LA premiam 'Gravidade' e 'Ela'

Numa situação rara, houve empate nas categorias de melhor filme, melhor atriz e melhor ator coadjuvante.

O prêmio dos críticos de Los Angeles é um dos eventos que abrem a temporada anual de premiações cinematográficas, culminando com a entrega do Oscar.

"Gravidade" recebeu também os prêmios de direção (Alfonso Cuarón), fotografia e montagem.

O prêmio de melhor roteiro foi para "Antes da Meia-Noite". "Azul É a Cor Mais Quente" ficou com o troféu de melhor filme em língua não inglesa.

Um dos empates nos prêmios de atuação foi entre Exarchopoulos, estrela do romance entre duas mulheres "Azul É a Cor Mais Quente", e Blanchett, que ganhou elogios pela atuação no filme de Woody Allen "Blue Jasmine". As duas dividiram o prêmio de melhor atriz.

O outro empate foi no prêmio de melhor ator coadjuvante, entre Jared Leto ("Dallas Buyers Club") e James Franco ("Spring Breakers").

(Reportagem de Chris Michaud)