Crítico do Estado dá curso de cinema Começa hoje o curso Um Zapping pela História do Cinema, sob coordenação do repórter do Estado Luiz Carlos Merten. A partir de filmes em cartaz, os alunos debatem a realidade do cinema contemporâneo. O curso será ministrado no Paulista Cultural (Av. Paulista, 2.518, tel. 3257-4472), todas as quintas, das 20 h às 22h30. Dura três meses e a mensalidade é de R$ 150.