Crítico de cinema, José Carlos Avellar morre aos 79 anos

RIO - O crítico de cinema José Carlos Avellar, de 79 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro. Figura importante do cinema nacional, Avellar construiu uma carreira de crítico reconhecida internacionalmente. O jornalista era coordenador de cinema do Instituto Moreira Salles, com a função de elaborar a programação de filmes.

Avellar morreu de complicações causadas por quimioterapia, no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio. O velório será domingo às 11h e cremação às 16h no Memorial do Carmo, no Caju.

Em nota, o instituto lamentou a morte do crítico. "Avellar era capaz de rememorar cenas específicas, descrevendo em detalhes um singelo plano, de um filme assistido décadas atrás. Seus artigos e ensaios exibiam um vasto conhecimento da produção mundial e da história do cinema, e articulavam a difícil relação entre a sétima arte e outros campos de conhecimento, como a psicanálise".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O instituto também lembrou a carreira de Avellar como gestor público. "Trabalhou em cargos importantes, como vice-diretor e diretor da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e como vice-presidente da Associação Internacional dos Críticos de Cinema (Fripesci), além de curador do Festival de Gramado (de 2006 a 2011). É necessário destacar, ainda, seu papel de diretor, de 1995 a 2000, da Riofilme, lendária distribuidora que teve um papel fulcral na chamada "retomada" do cinema nacional, lançando 94 longas entre os anos de 1992 e 2000, como Amarelo Manga e Lavoura Arcaica, e produzindo obras de sucesso comercial e crítico como Central do Brasil", ressaltou a instituição.

Em dezembro de 2006, Avellar foi condecorado pelo governo francês com a láurea de Chevalier des Arts et Lettres. Uma parte considerável de seus escritos está reunida no site pessoal Escrever Cinema.