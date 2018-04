Crítica internacional não poupa elogios a 'Star Wars: O Despertar da Força'

(Reuters) - Os críticos são quase unânimes: a Força voltou com tudo. Star Wars: O Despertar da Força é um acréscimo mais do que digno à emblemática franquia cinematográfica, disseram comentaristas e fãs.

O filme, que já obteve uma nota média de 9,1 no site de cinema IMDB, estreia nos Estados Unidos na sexta-feira. "A grande notícia sobre Star Wars: O Despertar da Força é – alerta de spoiler – que é bom!", opinou Manohla Dargis, do jornal The New York Times.

"(O diretor J.J. Abrams) não fez um filme para iniciados; fez um filme para todo mundo (bom, quase)."

O criador da saga, George Lucas, vendeu Star Wars aos estúdios Disney em 2012 por cerca de US$ 4 bilhões.

"O Despertar da Força redespertou meu amor pelo primeiro filme, e transformou o garoto fã em um fã adulto", confessou Peter Bradshaw, do diário The Guardian.

As resenhas do filme só foram liberadas nesta quarta-feira, e analistas devem informar as primeiras projeções de seu potencial lucrativo após o primeiro fim de semana de exibição.

A produção pode arrecadar US$ 2,8 bilhões em todo o mundo, escreveu o analista Jeffrey Logsdon, da consultoria JBL Advisors, em uma nota de pesquisa a seus clientes.

Isso deixaria o novo episódio no mesmo patamar de Avatar, de 2009, a maior bilheteria de todos os tempos.

Mas também houve críticas negativas.

"O roteiro apela muito para explicações para preencher o intervalo de 30 anos entre os acontecimentos deste filme e os de 'O Retorno de Jedi'. Você fica ansiando para que a coisa acelere, mas em termos mais sutis, menos arrastados", sentenciou Justin Chang, principal crítico de cinema da revista Variety.

Ainda assim, os fãs é que terão a última palavra.

"Esperamos... e esperamos... e aí está! 'O Despertar da Força' é tudo que nos apaixonou em Star Wars", escreveu um fã no IMDB.