Crítica elege filme checo o melhor da Berlinale 2007 Exibido quase no fim da Berlinale, o filme I Served the King of England (Eu Servi o Rei da Inglaterra, em tradução livre para o português), de Jiri Menzel, representando a República Checa foi, nesta sexta-feira, 16, o primeiro grande vencedor do Festival de Berlim de 2007. Menzel ganhou o prêmio da crítica, atribuído pela Fipresci (Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica), por seu filme que cobre cinco décadas de história da antiga Checoslováquia, desde a anexação do país pelos nazistas e, depois, pelos comunistas. Menzel é um diretor importante que, nos anos 60, já ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro por Trens Estreitamente Vigiados. Antonio Banderas também recebeu nesta sexta o prêmio Label Europa, dado por uma rede de distribuidores europeus. Banderas ganhou com El Camino de Los Ingleses, dirigido e interpretado por ele. O filme, baseado em romance de Antônio Soler, é sobre o desejo de um garoto de se tornar poeta num verão que vai marcar sua vida, decisivamente, na Espanha.