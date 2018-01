Crimes sexuais na indústria do entretenimento: saiba mais

Desde outubro, centenas de mulheres e homens vieram a público denunciar abusos, físicos e psicológicos, por parte de grandes estrelas de Hollywood. Muitos dos casos envolvem desde comportamento inapropriado no ambiente de trabalho até estupro propriamente dito, sempre numa relação abusiva de poder dentro da indústria do entretenimento. Para ficar por dentro do debate, veja aqui o que o Estado publicou sobre os principais casos.

HARVEY WEINSTEIN

Quem é Harvey Weinstein?

Casos de abuso sexual por parte do poderoso produtor de cinema vieram à tona depois de denúncias comprometedoras de atrizes, modelos e profissionais da indústria

Produtor de cinema Harvey Weinstein se afasta após acusações de assédio sexual (6/10)

Entre seus filmes vencedores do Oscar estão 'Shakespeare Apaixonado' e 'Chicago'

Tarantino sobre Weinstein: 'Eu sabia o bastante para fazer mais do que fiz' (20/10)

Diretor de Hollywood mais próximo do produtor, criador de 'Pulp Fiction' diz se sentir envergonhado por não ter tomado nenhuma atitude

Expulsão de Harvey Weinstein da Academia de Hollywood levanta questões sobre outros nomes (18/10)

Roman Polanski, Bill Cosby e Casey Affleck são alguns exemplos de pessoas que enfrentaram acusações semelhantes, sem maiores consequências na instituição

Polícia de Los Angeles investiga Harvey Weinstein por denúncias de estupro (20/10)

Atriz e modelo italiana prestou depoimento, o que pode fazer com que o produtor enfrente um processo criminal

Harvey Weinstein processa The Weinstein Co (26/10)

Acusado de abuso e assédio sexual, Weistein tenta proteger a empresa que fundou e da qual é um dos maiores investidores

KEVIN SPACEY

Kevin Spacey pede desculpas por assédio e fala de sua sexualidade (30/10)

Anthony Rapp, da série 'Star Trek: Discovery', disse que teria sido abusado pelo ator em 1986, quando tinha apenas 14 anos

Hollywood critica pedido de desculpas de Kevin Spacey (30/10)

Ator está sendo muito criticado por ter relacionado sua orientação sexual com a acusação de abuso

Kevin Spacey enfrenta duas novas acusações de assédio sexual (1/11)

Outros dois profissionais do cinema vieram a público falar de comportamento inapropriado do ator de 'House of Cards'

Gravações de 'House of Cards' são suspensas após Kevin Spacey ser suspeito de assédio sexual (31/10)

Anthony Rapp afirmou que foi assediado pelo ator da série quando tinha 14 anos

Episódio de ‘Uma Família da Pesada’ em 2005 sugeriu abuso de Kevin Spacey (30/10)

Seth McFarlane, autor da animação, já havia 'acusado' abusos de Harvey Weinstein anos antes das denúncias virem a público

BEN AFFLECK

Atriz acusa Ben Affleck de assédio durante entrevista (11/10)

Horas antes, Affleck tinha criticado produtor por usar sua posição para intimidar e se aproveitar de mulheres

VAL KILMER

Atriz Caitlin O’Heaney denuncia Val Kilmer por agressão no set de 'The Doors'

Ela disse que falou agora porque as denúncias de mulheres contra Harvey Weinstein lhe deram coragem para fazê-lo

BILL O'RILLEY

Fox News renovou com Bill O'Reilly sabendo de acordo de US$ 32 mi para barrar denúncia de assédio

O acordo foi feito em janeiro, um mês antes da renovação do contrato, e trata-se do sexto e maior até agora que envolve o apresentador ou a empresa televisiva

JAMES TOBECK

James Toback, cineasta indicado ao Oscar, é acusado de assédio por 38 mulheres (22/10)

Reportagem publicada neste domingo, em Los Angeles, mostra que Toback buscava mulheres nas ruas de Nova York e prometia a elas o estrelato

Após denúncia, mais de 200 mulheres acusam James Toback de assédio sexual (24/10)

Entre os depoimentos está o da atriz Julianne Moore e o testemunho da apresentadora de televisão Natalie Morales

TERRY RICHARDSON

Fotógrafo Terry Richardson é excluído de grandes revistas após acusação de assédio sexual (24/10)

Ele não poderá mais trabalhar para publicações como Vogue e Vanity Fair

TWIGGY RAMIREZ (Ex-baixista de Marilyn Manson)

Marilyn Manson demite baixista acusado de estupro (26/10)

Cantora Jessicka Addams revelou ter sido violentada por Twiggy Ramirez durante relação que mantiveram nos anos 1990

JOHN BESH

Renomado chef John Besh se demite após acusações de assédio sexual nos EUA (24/10)

ROY PRICE (Ex-chefe do Amazon Studios)

Chefe da Amazon Studios é suspenso após alegação de assédio sexual (13/10)

Notícia vem na esteira da repercussão das denúncias contra Harvey Weinstein, poderoso produtor de cinema

ALGUMAS ANÁLISES E OUTRAS NOTÍCIAS

Assédio sexual no trabalho pode ser considerado uma praga mundial

Casos recentes fizeram artistas, como Angelina Jolie, vítimas de superpoderosos do cinema e da mídia

Letícia Sorg: Este texto não é sobre questão de gênero

Saiba como ajudar e o que não dizer a uma mulher que sofreu violência sexual

Na hora de mostrar apoio, muita gente comete deslizes e faz comentários indelicados

Denúncias contra Harvey Weinstein por abuso sexual escancaram hipocrisia de Hollywood

Testes do sofá fazem parte da indústria cinematográfica norte-americana desde os tempos em que filmes eram censurados por código moralista

Mulheres da indústria da animação fazem carta aberta pedindo fim do assédio

A carta, assinada por 217 mulheres, pede que os estúdios tratem as denúncias com seriedade e criem um guia com regras antiassédio