Crime compensa nas bilheterias dos EUA para 'O Gângster' Denzel Washington e Russell Crowe chegaram ao primeiro lugar das bilheterias norte-americanas com "O Gângster", arrecadando cerca de 46,3 milhões de dólares em ingressos em seu fim de semana de estréia, informou a distribuidora Universal Pictures. "Bee Movie -- A História de Uma Abelha", animação da DreamWorks em colaboração com Jerry Seinfeld, ficou na segunda posição com 39,1 milhões de dólares. O campeão da semana passada, "Saw 4 -- Enigma Mortal", caiu para a terceira colocação, com 11 milhões de dólares em vendas de ingressos. A Universal, que esperava uma arrecadação de 40 milhões de dólares com "O Gângster", disse que a saga do crime realista representa um recorde para seus astros ganhadores do Oscar. O recorde anterior de Washington foi de 29 milhões de dólares por "O Plano Perfeito", e a melhor marca de Crowe havia sido com "O Gladiador", com 35 milhões de dólares arrecadados na estréia. "O Gângster" foi dirigido por Ridley Scott, de "O Gladiador", e custou 100 milhões de dólares. A Universal é uma unidade da General Electric. A DreamWorks esperava uma estréia de mais de 35 milhões de dólares para "Bee Movie", do diretor, produtor e ator Seinfeld. O filme custou cerca de 100 milhões de dólares, e uma quantia semelhante foi usada em sua campanha mundial de marketing. (Por Dean Goodman)