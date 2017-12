Criadores de <i>Wallace & Gromit</i> fecham acordo com a Sony A Aardman Animations, responsável pela animação Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais, vencedora de três prêmios no Oscar, fechou um acordo de três anos com a Sony Pictures, de acordo com a rede BBC. A companhia estava procurando um novo parceiro em Hollywood após o fim da associação com a Dreamworks, em janeiro. "Nós estamos muito animados para trabalhar com todo o time da Aardman", disse o presidente da Sony, Amy Pascal. O co-fundador da Aardman, David Sproxton, retribuiu o elogio: "Estamos encantados por compartilhar com a Sony nossa visão". E acrescentou: "Queremos transformar em realidade inúmeros projetos que temos, contando com esse novo relacionamento". O Bicho Vai Pegar, que estreou nos Estados Unidos no ano passado, foi a primeira animação lançada pela Sony Pictures. A parceria entre a Aardman e a Dreamworks terminou após o lançamento de dois filmes que não estouraram nas bilheterias: o vencedor do Oscar Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais e Por Água Abaixo. A Aardman Animations, fundada em 1973 por Peter Lord e David Sproxton, ficou conhecida por produzir desenhos animados em stop-motion. Seu primeiro trabalho foi As Incríveis Aventuras de Morph, exibido no Reino Unido pela BBC e no Brasil pela TV Cultura.