Criador do 'Batmóvel' morre aos 89 anos

George Barris, o homem que projetou e construiu o icônico Batmóvel, popularizado na série de TV Batman, dos anos 1960, morreu, em Los Angeles, aos 89 anos, anunciou seu filho Brett no Facebook. Barris, conhecido como "King of the Kustomizers" ('Rei dos customizadores'), morreu na quinta-feira em sua casa enquanto dormia.

"Lamento ter que postar que meu pai, o lendário rei do carro customizado George Barris, se mudou para a grande garagem no céu", afirma a mensagem publicada na rede social. Além do "Batmóvel", Barris também criou veículos para a série de TV Knight Rider (A Super Máquina no Brasil) nos anos 1980, assim como para The Munsters (Os Monstros), The Beverly Hillbillies (A Família Buscapé) e The Monkees.

Seus veículos também apareceram em filmes como North by Northwest (Intriga Internacional), dirigido em 1959 por Alfred Hitchcock.

Barris abriu uma empresa especializada na personalização de veículos com seu irmão em Los Angeles em 1945. A companhia, Barris Kustom Industries, segue em atividade. George Barris afirmava que a empresa criou o Batmóvel em apenas duas semanas a partir de um Lincoln Futura que havia custado um dólar.

O Batmóvel original foi vendido por mais de US$ 4 milhões em um leilão em 2013.