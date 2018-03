Criador de 'Mad Men' vai dirigir seu primeiro filme

"You Are Here" terá Owen Wilson no papel do protagonista solteirão, e Zach Galafinakis como seu bipolar melhor amigo. Ambos saem em viagem após uma morte na família.

A produtora Gilbert Films disse na quarta-feira que Amy Poehler, da série "Parks and Recreation", está em negociações para interpretar a ambiciosa irmã de Wilson.

"Esse filme é a minha paixão há oito anos, e vê-lo ganhar forma com Owen, Zach e Amy é um sonho realizado", disse Weiner em nota. "Mal posso esperar para começar, porque o filme é sobre tudo o que me interessa, e estou cansado de lê-lo em voz alta para os meus amigos."

A produção vai começar em maio.

Weiner, de 46 anos, criou em 2007 a série "Mad Men", sobre publicitários da década de 1960, e nos últimos anos escreveu e dirigiu vários episódios. Ele tem contrato para fazer mais duas temporadas.

(Reportagem de Jill Serjeant)