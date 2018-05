Criador de Hellboy afirma que Guillermo del Toro não deve retornar à franquia

SÃO PAULO - O escritor e desenhista Mike Mignola, criador dos quadrinhos Hellboy, afirmou em entrevista ao site The Daily Blam que o diretor dos dois primeiros filmes da série não fará parte do próximo.

Guillermo del Toro, o diretor mexicano por trás do longa vencedor de três Oscars, O Labirinto do Fauno, é considerado responsável pelo sucesso comercial e crítico das adaptações cinematográficas de Hellboy.

Confira o trecho da entrevista em que Mignola comenta a hiperatividade, ambição e provável ausência do diretor no terceiro filme:

"A última coisa que ouvi é que ele não o faria. Guillermo - quem eu amo - em toda entrevista há uma nova história sobre qual será seu próxima filme, e ele honestamente acredita que vai fazer todas essas coisas. Mas o que ouvi é que ele comentou: 'não voltarei ao Hellboy'. Não estou surpreso, porque ele não vai viver tempo suficiente para realizar um décimo dos filmes que ele me falou que faria."

No início do ano, del Toro abandonou a direção de O Hobbit, e foi substituído pelo diretor Peter Jackson da trilogia O Senhor dos Anéis, outra adaptação ambientada no universo fantástico de Tolkien.