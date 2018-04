'Crepúsculo' rouba a cena na premiação da People's Choice

Os organizadores disseram que um número recorde de 175 milhões de votos para os astros favoritos da TV, cinema e música foi enviado pelas mídias sociais e Intenet para o programa de premiação totalmente baseado nas preferências dos fãs.

Apesar de ser a primeira na esfuziante temporada de Hollywood, a premiação da People's Choice dá algumas dicas sobre prováveis ganhadores de honrarias decididas pelos empresários e profissionais do setor, como o Oscar e a escolha do Sindicato dos Atores.

"A Saga Crepúsculo: Eclipse" a terceira produção na popular série de histórias de vampiros, venceu como filme favorito e drama favorito. A atriz Kristen Stewart, de "Eclipse" superou veteranas como Angelina Jolie e Julia Roberts na indicação para o troféu de atriz favorita.

"Não acredito nisto. Caras, vocês são irrreais! E ainda no filme número 3?", disse o ator Taylor Lautner, de "Eclipse", ao receber os troféus. A previsão no setor de entretenimento é que o elenco de "Eclipse" não figure entre os indicados para o Oscar, cujo anúncio será feito em 25 de janeiro.

A primeira produção da série "Crepúsculo" também venceu no ano passado na categoria de filme favorito e a saga tem sido a preferida na votação dos fãs nos últimos anos.

Depp, que atuou em "Alice no País das Maravilhas", levou pelo segundo ano seguido o troféu de ator favorito do cinema.

Os prêmios para a TV foram para a comédia musical "Glee" e a atriz Jane Lynch, que atua no seriado, enquanto o drama médico "House" foi vencedor nas categorias de melhor drama e melhor atriz (Lisa Edelstein).

O remake de "Havai Cinco Zero" e a comédia inspirada no Twitter "$#*! (Bleep) My Dad Says" foram os mais votados como novos programas de TV.

Perry ganhou troféus de artista feminina e celebridade favorita na Web, derrotando Lady Gaga. "Tive um ano incrível", disse Perry à plateia.

Taylor Swift venceu na categoria de melhor artista country. Quem apresentou seu prêmio foi o cantor britânico Elton John, que se tornou pai recentemente, com seu companheiro David Furnish. "Elton! Parabéns! Você agora é pai", disse Swift, antes de agradecer aos fãs.

Foram concedidos mais de 44 prêmios, incluindo um para melhor programa de entrevistas, dado ao comediante Conan O'Brien. Ele foi forçado a deixar "The Tonight Show" no começo de 2010 e terminou o ano lançando uma atração própria no canal a cabo TBS.

"Quero agradecer a todos que contribuíram para que um ano que poderia ter sido horrível se tornasse um dos melhores da minha vida," disse O'Brien.

(Reportagem de Jill Serjeant)