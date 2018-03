'Crepúsculo' lidera vendas de vídeos nos EUA em 2009

O romance envolvendo vampiros derrubou da liderança o desenho animado "Madagascar 2 - A Grande Escapada", lançado em 6 de fevereiro e que desde então já vendeu 5,3 milhões de unidades, segundo pesquisa da Home Media.

Como a sequência de "Madagascar", "Crepúsculo" não foi lançado numa terça-feira, o dia de semana tradicional para lançamentos em vídeo. Em vez disso, o filme chegou em DVD e Blu-Ray no sábado, dia 21 de março ("Madagascar" saiu numa sexta-feira).

O filme vendeu 3 milhões de unidades no primeiro dia nas lojas, segundo a distribuidora Summit Entertainment, o suficiente para colocá-lo no primeiro lugar da lista Nielsen VideoScan First Alert de vendas da semana que terminou em 22 de março.

Apenas 3 por cento das vendas do filme foram de discos Blu-Ray, fato que não surpreende porque, até 5 de maio, a edição de "Crepúsculo" em Blu-Ray está sendo vendida nos EUA apenas nas lojas Target e Best Buy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hollywood Reporter/Reuters