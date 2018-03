'Crepúsculo' ganha de '007' nas bilheterias pela 3ª semana seguida

A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 ficou um pouco à frente de Operação Skyfall, o 23.º filme da franquia Bond sobre o super-espião britânico 007. Operação Skyfall arrecadou US$ 17 milhões de sexta-feira até domingo.

Desde a estreia, A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 arrecadou US$ 254,6 milhões, enquanto Operação Skyfall obteve US$ 246 milhões, colocando ambos entre os principais filmes do ano.

O drama histórico de Steven Spielberg Lincoln com Daniel Day-Lewis ficou em terceiro lugar no fim de semana, com US$ 13,5 milhões de bilheteria na América do Norte. O novo longa-metragem de Brad Pitt, o filme de gangster de baixo orçamento O Homem da Máfia, arrecadou US$ 7 milhões e ficou em sétimo lugar.