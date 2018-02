'Crepúsculo' faz sucesso na madrugada e fatura US$30 milhões

A bilheteria de "A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2" na América do Norte superou os resultados dos quatro filmes anteriores da série, e as pré-estreias realizadas no fim da noite de quinta-feira foram decisivas para esse resultado.

No ano passado, "Amanhecer - Parte 1" começou sua carreira com 30,3 milhões nas sessões realizadas logo depois da meia-noite, na sua sexta-feira de estreia, segundo o site Hollywood.com.

O recorde para as noites de estreia continua sendo de "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2", que arrecadou 43,5 milhões de dólares em julho de 2011.

Observadores do setor dizem que o último episódio de "Crepúsculo" poderá bater o recorde da série para um fim de semana inaugural. Atualmente, o melhor fim de semana inicial da franquia foi o do episódio "Lua Nova", que conseguiu 142,8 milhões de dólares nos EUA e Canadá nos seus três primeiros dias, há três anos.

Paul Dergarabedian, presidente da divisão de bilheterias da Hollywood.com, disse que o interesse despertado por ser o último filme da série poderá fazer com que "Amanhecer - Parte 2" encerre o fim de semana com um faturamento de 145 a 150 milhões de dólares na América do Norte.