'Crazy Heart' terá Maggie Gyllenhaal como protagonista

Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal e Robert Duvall serão protagonistas de Crazy Heart, nova produção escrita e dirigida por Scott Cooper. O filme, uma adaptação do livro homônimo de Thomas Cobb, de 1987, vai contar a história de um cantor de country, alcoólatra e falido, que tenta sair do buraco e se tornar uma estrela da música, mas no processo se apaixona por uma ambiciosa jornalista. As gravações, segundo a revista norte-americana Variety, começarão no próximo mês em Santa Fé, no Novo México. Maggie Gyllehaal está também no elenco de Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008), que estréia nesta sexta-feira, 18, nos cinemas, e na comédia Farlanders, diretor Sam Mendes, que deve estrear em 2009. Jeff Bridges, protagonista inesquecível de O Grande Lebowski (1998), pode ser visto atualmente nos cinemas com o filme O Homem de Ferro (2008), ao lado de Robert Downey Jr., enquanto o veterano Robert Duvall, de 77 anos, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 1984 por A Força do Carinho (1983), é um dos protagonistas da comédia Four Christmases (2008), ao lado de Vince Vaughn e Reese Witherspoon, que estará nos cinemas em novembro.