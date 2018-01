Crash, vencedor do Oscar, vai chegar às locadoras dia 31 Crash - No Limite, de Paul Haggis, o grande vencedor da premiação do Oscar deste ano, chega às locadoras a partir do dia 31 de março, depois de levar mais de 400 mil espectadores aos cinemas em todo o país. Paul Haggis, que concorreu em seis categorias, levou as estatuetas de melhor filme, melhor roteiro original e melhor montagem. A produção independente rodada por US$ 7,5 milhões nasceu da experiência de Haggis ao sofrer um assalto em que levaram seu carro em Los Angeles, em 1991. No filme, um incidente gera diferentes tramas que se cruzam em uma cidade conhecida pela diversidade étnica de seus moradores e pela violência que nasce em suas ruas. No DVD, Crash - No Limite o público pode conferir os bastidores da produção, como o encontro do ator Don Cheadle, de Hotel Ruanda, com Paul Haggis e Bobby Moresco. Resultado: Cheadle entrou não apenas para o elenco como também para a produção e ajudou na escolha do elenco. Entre outros, atuam no longa Sandra Bullock, Matt Dillon - que concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante ao interpretar um policial branco que molesta uma mulher negra - e Terrence Howard. Dentre muitos prêmios, Crash - No Limite ganhou, na categoria melhor elenco, o SAG - Sindicato dos Atores Profissionais. No BAFTA, a premiação da Academia Britânica de Cinema e Televisão, obteve nove indicações e recebeu os prêmios de melhor atriz coadjuvante para Thandie Newton e melhor roteiro original.