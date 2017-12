Craig cobra menos que Brosnan para ser James Bond O ator britânico Daniel Craig, que encarna James Bond no novo filme do famoso agente 007, "Cassino Royale", com estréia prevista para novembro, cobra menos que seu antecessor no papel, Pierce Brosnan, segundo a edição deste domingo do jornal britânico Sunday Mirror. De acordo com o jornal, Craig, de 38 anos, assinou o contrato para interpretar o popular espião nos dois próximos filmes da saga, por um cachê menor que o de seu colega irlandês, de 56 anos. O ator britânico, o primeiro Bond loiro, cobrou pouco mais de 2 milhões de euros - cerca de US$ 3 milhões - por "Cassino Royale". Além disso, Craig embolsará outros 4,5 milhões de euros - cerca de US$ 6 milhões - pelo próximo longa do agente 007, cuja estréia está prevista para maio de 2007, e até 6,6 milhões de euros - US$ 8,5 Milhões - por um terceiro filme. O protagonista de "Cassino Royale" receberá no total cerca de 13 milhões de euros - US$ 17 milhões -, quantia muito inferior aos 29 milhões de euros - US$ 38 milhões - que Brosnan ganhou por seus quatro filmes como James Bond. Fontes ligadas aos responsáveis por "Cassino Royale" afirmaram ao jornal que Craig é um 007 "pobre", já que, "por um papel como este, deveria ganhar muito mais".O porta-voz do ator britânico se recusou a especificar quanto o novo James Bond recebeu e se limitou a dizer que "Daniel está muito contente com o (valor) estipulado".