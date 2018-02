'Cowboys & Aliens' empata com 'Os Smurfs' em bilheterias dos EUA A ficção científica "Cowboys & Aliens" teve uma competição acirrada com a animação "Os Smurfs" nas bilheterias norte-americanas, com cada filme faturando cerca de 36,2 milhões de dólares nas salas dos Estados Unidos e do Canadá durante o fim de semana, de acordo com estimativas dos estúdios divulgadas neste domingo.