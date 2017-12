'Counterfeiters', da Áustria, ganha Oscar de filme estrangeiro "The Counterfeiters", longa-metragem da Áustria, recebeu o Oscar de melhor filme de língua estrangeira. Os outros filmes que competiam eram "Beaufort" (Israel), "12" (Rússia), "Katyn" (Polônia) e "Mongol" (Cazaquistão). "The Counterfeiters" trata de temas que já se saíram bem na história do Oscar: a 2a Guerra Mundial e o Holocausto. A 80a cerimônia do Oscar acontece no Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia é apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart.