´Costuraria bainhas de Woody Allen´, diz Scarlet Johansson Scarlett Johansson já namorou Jared Leto e Josh Hartnett, mas seu coração pertence a um homem ligeiramente mais velho: Woody Allen, diretor do filme Match Point (Ponto Final, no Brasil). "Eu costuraria a bainha de suas calças, se ele me pedisse", disse a atriz de 22 anos em matéria da Revista Vogue de abril. Allen, 71 anos, descreve por sua vez Johansson como "criminalmente sexy": "enquanto ela é uma atriz muito forte de todas as maneiras, há um bocado de Marilyn Monroe em seu estilo". Johansson, cujo novo filme The Nanny Diaries, sem tradução para o português, estréia no dia 20 de abril, e que interpreta o amor do galã Justin Timberlake no clipe de What Goes Around, negou rumores de que tenha algum envolvimento com o ex-marido da cantora Britney Spears. "É claro que não é verdade", disse a atriz ao ser entrevistada por Alessandra Stanley. "Nós apenas nos divertimos juntos". E completou dizendo: "eu acho que isto começou porque somos solteiros e famosos, e é óbvio que Justin é uma pessoa que atrai a atenção de todos".