Costa-Gavras é eleito presidente do júri do Festival de Berlim

O diretor grego Constantin Costa-Gavras será o presidente do júri do 58.º Festival de Cinema de Berlim, que acontecerá entre 7 e 18 de fevereiro de 2008. Costa-Gavras, de 74 anos, dirigiu mais de 20 filmes, dentre os quais o thriller político Z (1969), com o qual venceu o Prêmio do Júri em Cannes e recebeu duas indicações ao Oscar. Costa-Gavras é também conhecido por seus filmes políticos, como O Quarto Poder (1997) e Amém (2002). Atualmente é o diretor da Cinemateca francesa. Dieter Kosslick, diretor do Festival de Berlim, definiu o cinema de Costa-Gavras como "crítica social e arte de alto nível". Costa-Gavras iniciou sua carreira em 1965 com The Sleeping Car Murders. Em 1982 ganhou o Oscar de Melhor Roteiro por Missing - O Desaparecido, com Sissy Spacek e Jack Lemmon. Ganhou ainda o Urso de Ouro em Berlim por Muito Mais do Que Um Crime (1989). Em março, o diretor começará a trabalhar em seu novo filme, Eden is West, pelo qual tornará à Grécia depois de 40 anos.