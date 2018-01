Corte suíça rejeita apelação e mantém Polanski preso

Agência Estado e Associated Press,

A Corte Criminal Suíça não atendeu a apelação de Roman Polanski para que ele fosse liberado da prisão. O tribunal entendeu que a liberação do cineasta mediante o pagamento de fiança e sua prisão domiciliar representariam risco de fuga. A decisão é mais um revés para o diretor de 76 anos, condenado nos Estados Unidos e considerado um fugitivo pelas autoridades de Los Angeles.

A corte suíça informou que Polanski tem a opção de apelar do veredicto ao mais alto tribunal do país. Ele também pode tentar persuadir o Ministério da Justiça a liberá-lo. Polanski pode ser extraditado para os EUA sob acusação de ter feito sexo com uma garota de 13 anos, em 1977. Ele foi detido em 26 de setembro, ao chegar a Zurique para receber um prêmio de um festival de cinema.