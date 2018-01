CORREÇÃO-Comédia sobre a vida de Hitler é rodada em Viena Começaram em Viena na terça-feira as filmagens de uma cinebiografia cômica de Hitler que, segundo seus produtores, será uma "parábola atemporal" sobre a luta entre o bem e o mal. "Mein Kampf" (Minha Luta) é baseada na peça homônima do falecido dramaturgo judeu húngaro George Tabori e vai estrear na Alemanha em 2009. No lugar de apresentar uma versão historicamente precisa da juventude de Hitler na Áustria, o filme, dirigido pelo suíço Urs Odermatt, mistura realidade e ficção com uma dose cavalar de ironia. "Tudo isso será acrescido de um perfil psicológico de um futuro tirano", disseram os produtores em comunicado. No roteiro, Hitler ainda jovem, representado pelo ator alemão Tom Schilling, chega a Viena com sonhos de se tornar um grande artista. O verdadeiro Hitler sonhava em ser arquiteto. Dispondo de pouco dinheiro, ele divide um quarto com dois judeus: Lobkowitz, um chef fracassado, e um livreiro chamado Herzl, que torna-se protetor do jovem Hitler. Embora o filme tenha o mesmo título do livro parcialmente autobiográfico de Hitler, no qual ele apresentou a ideologia nazista e seu anti-semitismo, a escolha do título pretende ser uma piada subversiva. No filme, é Herzl, um dos colegas de quarto judeus de Hitler, representado pelo alemão Goetz George, quem está escrevendo um livro que acaba decidindo intitular "Mein Kampf". A peça inovadora de Tabori foi encenada pela primeira vez em Viena em 1987 e incentivou a platéia a enfrentar seu passado nacional doloroso com a ajuda da comédia. Tabori, cujo pai foi morto no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, também dirigiu a peça e atuou nela. "Mein Kampf" tornou-se uma de suas obras mais elogiadas. Até hoje as comédias alemãs e austríacas sobre Hitler têm sido raras. Os diretores têm preferido as apresentações sérias e realistas do tema, como "A Queda" (2004), de Oliver Hirschbiegel. Uma paródia alemã sobre Hitler lançada em 2007, "Mein Fuehrer -- The Truly Truest Truth About Adolf Hitler", suscitou polêmica e atraiu críticas arrasadoras na Alemanha, depois de retratar o ditador como alguém que sofria de incontinência urinária e problemas de ereção. As filmagens de "Mein Kampf" passarão para a Alemanha em maio.