CORREÇÃO-Ator Paul Walker, de 'Velozes e Furiosos', morre em acidente de carro

Walker, de 40 anos, que participou de cinco dos seis filmes sobre corridas ilegais de rua, andava como passageiro no carro de um amigo e participaria de evento de caridade, de acordo com mensagem ligada à sua conta no Twitter.

"Infelizmente, tenho que confirmar que Paul morreu esta tarde em um acidente de carro", disse Ame Van Iden, agente de Walker, por e-mail.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles informou em um comunicado que duas pessoas morreram em um acidente de carro em Valencia, uma comunidade na cidade de Santa Clarita, por volta das 15h30, horário local.

Agentes que chegaram ao local encontraram o veículo envolvido em chamas. As vítimas foram declaradas mortas no local, de acordo com o comunicado. Não foram fornecidas as identidades dos mortos, e a causa estava sob investigação.

Nos filmes da série "Velozes e Furiosos", o ator fazia o papel de Brian O'Conner, um policial. O primeiro filme da série, que ainda tem Vin Diesel, saiu em 2011, e o sétimo estava em desenvolvimento no momento da morte de Walker, informou em comunicado a Universal, o estúdio por trás da franquia.

O filme mais recente, que saiu em maio, foi um dos principais sucessos de bilheteria deste ano.

De acordo com o site sobre filmes IMDb.com, Paul William Walker IV nasceu em Glendale, California, em 1973, e começou a atuar muito novo, aparecendo em muitos comerciais.

Segundo o IMDb, Walker tem uma filha chamada Meadow.

A Universal transmitiu suas condolências à família de Walker, dizendo que "todos nós na Universal estamos desolados".

"Paul foi de fato um dos membros mais amados e respeitados de nossa família no estúdio por 14 anos, e essa perda é devastadora para nós, para todos os envolvidos nos filmes Velozes e Furiosos, e para os inúmeros fãs."

(Reportagem de Mary Wisniewski e Piya Sinha-Roy em Los Angeles e Chris Michaud em Nova York)