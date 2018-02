'Corra!' e 'Me Chame Pelo Seu Nome' são premiados pelo Sindicato dos Roteiristas

Os filmes Corra! e Me Chame pelo seu Nome foram os vencedores do Screenwriting Guild Awards (WGA) com prêmios para o melhor roteiro original e o roteio melhor adaptado, respectivamente. Divulgação foi feita nesta segunda, 12.

O mexicano Guillermo Del Toro estava cotado para a premiação por A Forma da Água, junto com Vanessa Taylor, como melhor roteiro original, mas, finalmente, esse reconhecimento foi para Jordan Peele por Corra!.

Por sua vez, James Ivory, de Me Chame pelo seu Nome, se impôs na disputa pelo prêmio de melhor de roteiro adaptado a O Artista do Desastre, Logan, A Grande Jogada e Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississippi.

Os prêmios da WGA, que foram realizados nesta segunda, 12, com duas cerimônias simultâneas em Los Angeles e Nova York, também premiaram produções de televisão. Nesta área, reconheceram The Handmaid's Tale na seção de drama e Veep na categoria de melhor comédia de televisão. Além disso, o roteiro de Jane foi o vencedor dos documentários.