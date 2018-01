Corpo do menor homem do mundo é velado em Santo Domingo Familiares e amigos do ator dominicano Nelson de la Rosa, considerado o menor homem do mundo, velam neste sábado o corpo do artista em Santo Domingo, capital da República Dominicana. O corpo de De la Rosa será sepultado no domingo. O ator, de 54 centímetros de altura, ficou famoso em 1996 quando atuou com Marlon Brando no filme A Ilha do Dr. Moreau. De la Rosa, de 39 anos, morreu no domingo passado em Providence, nos Estados Unidos, vítima de uma parada cardíaca. O corpo do ator foi transportado na noite de sexta-feira para Santo Domingo vindo dos Estados Unidos, onde também foi celebrado um funeral em sua homenagem. De acordo com Andrés Duran, assessor de De la Rosa, os problemas de saúde do ator começaram quando ele viajava em um vôo do Chile a Boston no sábado, dia 21, depois de se apresentar em um circo no país sul-americano. A mulher do ator, Jennifer Diloné, de 27 anos, afirmou que o marido nunca havia tido problemas cardíacos e que antes de fazer a viagem havia sido examinado por um médico. Em 1990, De la Rosa entrou para o Guinness como o menor homem do mundo. Além de atuar, o ator participou de vários programas de variedades na Espanha, Porto Rico, México, Estados Unidos e Argentina, entre outros países. O ator tem um filho de 9 anos, Cristiano, de seu casamento com Jennifer.