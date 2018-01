Coringa e Arlequina vão ganhar novo filme estrelado por Jared Leto e Margot Robbie

Jared Leto e Margot Robbie vão estrelar um filme sobre Coringa e Arlequina. Segundo o site da revista Variety, os diretores Glenn Ficarra e John Requa (This Is Us) estão em meio a negociações para encabeçar o longa, que será parte do universo expandido da DC.

Leto e Margot já estão confirmados para interpretar novamente os papéis dos vilões de Esquadrão Suicida (2016). Sobre o enredo do filme, foi divulgado apenas que se trata de uma história de amor criminal.

Ficarra e Requa dirigiram Golpe Duplo (2015), que contou com Margot e Will Smith no elenco. Esquadrão Suicida já teve uma sequência confirmada pela Warner.