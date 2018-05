'Corações Sujos' abrirá o Paulínia Festival de Cinema

O filme Corações Sujos, de Vicente Amorim, vai abrir o Paulínia Festival de Cinema, no dia 07 de julho, anunciou a organização do festival nesta quinta-feira, 2. O Festival, que vai até o dia 14, exibirá um total de 27 filmes dos quais 12 são longas-metragens (seis de ficção e seis documentários) e 15 são curtas-metragens

Adaptado livremente do livro homônimo de Fernando Morais, o filme conta a história de um homem comum que tem sua trajetória de imigrante radicalmente modificada pela intolerância, o radicalismo, a manipulação e o medo. E de como, através do amor, sua esposa tenta em vão salvá-lo. Por mais de um ano, após a derrota japonesa na 2ª Guerra Mundial, dezenas de atentados nas cidades que abrigavam as comunidades japonesas em São Paulo desafiaram as autoridades policiais do estado.

A sessão de abertura será realizada às 20h30, no Theatro Municipal de Paulínia, seguida pelo show da cantora Rita Lee.