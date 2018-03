Coproduções do cinema chinês cresceram 12% em 2010

"Cerca de 80% destas coproduções foram realizadas em Hong Kong", declarou nesta sexta-feira à Agência Efe um porta-voz do Departamento Internacional da SARFT, ao referir-se à ex-colônia britânica, transferida à China em 1997, mas estrangeira a efeitos comerciais.

No entanto, os grandes produtores hollywoodianos, como Sony Columbia, Universal, Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros e Disney, buscam ampliar sua parcela de coproduções com a China para melhorar sua bilheteria no país asiático, já que desta forma podem superar o limite de 20 filmes estrangeiros por ano.

Segundo dados da SARFT, em 2009 o número de coproduções foi de 74, um índice que aumentou até 84 no ano passado, das quais oito foram produções conjuntas com os Estados Unidos.

A arrecadação da bilheteria chinesa disparou 64 % em 2010 até US$ 1,5 bilhão, e as autoridades do país asiático planejam ampliar o número de telas de 8 mil atuais até 13 mil nos próximos quatro anos.

Com estes dados, a China se transformou para as multinacionais, amparadas pela Motion Pictures Association of America (MPAA), em seu segundo mercado depois dos Estados Unidos. EFE