Coppola diz que seu novo filme será como 'um espetáculo ao vivo'

SÃO PAULO - Francis Ford Coppola foi uma das atrações que chamaram a atenção neste fim de semana na Comic-Con, maior feira de cultura pop do mundo, que aconteceu em São Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, de 21 a 24 de julho. O diretor de O Poderoso Chefão apresentou seu novo filme, o horror gótico Twixt, em uma proposta de fazer um espetáculo ao vivo.

Além de ser a primeira produção do diretor com o uso da tecnologia 3D, o filme será editado ao vivo, no momento da exibição. Para isso, Coppola alegou que quer fazer uma turnê em vários países, para que cada plateia tenha uma versão especial do filme, "como uma ópera".

"Desde o momento que concebemos Twixt pensamos em fazer uma viagem de um mês por algumas cidades dos EUA na qual esteja eu com minha equipe, com música ao vivo e realizar uma versão diferente para cada audiência", explicou o diretor.

Em uma demonstração, ele editou e fez diversas remixagens da produção. Ele disse que já havia tido essa ideia antes, com Apocalypse Now, lançado há 30 anos. Coppola declarou que sentiu necessidade de fazer algo diferente no cinema, diante de um mercado que ele considera "enlatado". "A maioria da arte hoje em dia é gravada, a única ao vivo são os shows e o esporte", disse Coppola.

Twixt começou a ser criado depois que o diretor assistiu Avatar, de James Cameron, lançado no início de 2010. "Algumas boas sequências deveriam ser em 3D, mas não todas elas", disse.

Por isso, Coppola surpreendeu o público da feira com a ideia para o novo filme: o espectador será informado quando precisar colocar os óculos 3D. Durante os dez minutos da amostra do novo filme, curtos momentos de suspense foram intensificados pela tecnologia tridimensional.

O romance gótico com elementos de terror é inspirado em um sonho do diretor sobre fantasmas de garotas órfãs e Edgar Allen Poe, disse Coppola à plateia, segundo o Hollywood Reporter. O filme é resultado da empreitada do diretor em produzir independentemente seus longas.

Twixt terá no elenco Val Kilmer, Elle Fanning e Ben Chaplin e ainda não tem previsão de lançamento. Coppola também anunciou que está trabalhando em uma superprodução dos cinemas, mas não deu detalhes.

A Comic-Con terminou neste domingo, 24.