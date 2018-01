Considerado machista, cartaz de 'X-Men' causa polêmica nos EUA

A 20th Century Fox precisou se desculpar pela imagem escolhida para estampar a campanha promocional de X-Men - Apocalipse, de Bryan Singer. Na foto, o antagonista Apocalipse (Oscar Isaac) aparece enforcando a Mística (Jennifer Lawrence). A imagem foi considerada machista e causou polêmica.

Em nota ao Hollywood Reporter, a Fox ressaltou que não apoia a violência contra a mulher e lamentou ter optado por tal imagem para os materiais de divulgação do filme. "Com a vontade de mostrar a vilania do personagem, não nos atentamos para a incômoda conotação desta imagem em sua versão impressa", disse um porta-voz do estúdio. Os materiais foram tirados de circulação.

Alguns fãs saíram em defesa da ação, dizendo que se tratava de uma obra de ficção e que em filmes como esse personagens homens e mulheres lutam de igual.

Confira o trailer