Connelly vai contracenar com Reeves em filme sobre alienígenas LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jennifer Connelly vai atuar ao lado de Keanu Reeves em "The Day the Earth Stood Still", uma refilmagem do filme de 1951 de Robert Wise sobre alienígenas que vêm para a Terra com uma mensagem: vivam em paz ou sejam destruídos. Connelly vai interpretar Helen, a cientista que faz o primeiro contato com um alienígena chamado Klaatu (Reeves). Os dois papéis foram originalmente interpretados por Patricia Neal e Michael Rennie. O projeto da Fox prevê o início da produção para o próximo mês, em Vancouver, no Canadá. Scott Derrickson ("O Exorcismo de Emily Rose") será o diretor. Connelly está atualmente nos cinemas norte-americanos com "Reservation Road". Reeves estrelou no ano passado "A Casa do Lago" e "O Homem Duplo".