Conheça os vencedores do 4.º Festival de Cinema Latino

Encerrado no domingo à noite com a entrega do troféu especial para o homenageado de honra Nelson Pereira dos Santos, o 4º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo atribuiu mais dois prêmios importantes.

O documentário brasileiro de longa-metragem Corumbiara, de Vincent Carelli, foi o vencedor do prêmio do público e a ficção mexicana Voy a Explotar (Vou Explodir), de Gerardo Naranjo, recebeu o prêmio da crítica, atribuído por um colegiado de três integrantes. Um terceiro prêmio, para alunos de escolas de cinema, foi para A Canção das Crianças Mortas, de David Pablos, também do México.