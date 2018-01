Confira trailer do filme 'Confissões de Adolescente'

Entre as aguardadas estreias desse começo de ano, o filme Confissões de Adolescente chega aos cinemas no dia 10 de janeiro. Inspirado nos diários da atriz Maria Mariana, o texto já foi adaptado para o teatro, rendeu um livro de sucesso e ganhou uma série na TV Cultura. Nesta versão, dirigida por Daniel Filho e Cris D'Amato, os ritos de passagens são vividos pelas irmãs Tina (Sophia Abrahão), (Bella Camero), Alice (Malu Rodrigues) e Karina (Clara Tiezzi). E tem ainda Cássio Gabus Mendes na pele do preocupado pai. Para se ter uma ideia do filme, vale conferir o trailer.