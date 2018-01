Confira receitas do filme 'Estômago', de Marcos Jorge

Estômago, que estréia nesta sexta-feira, 11, é uma fábula gastronômica para adultos. Confira abaixo algumas das receitas do filme de Marcos Jorge com o ator João Miguel. Anita & Garibaldi Coisas que vão: - 1 fatia de meio dedo visto de lado (meio centímetro) de gorgonzola - 1 fatia de meio dedo visto de lado (meio centímetro) de goiabada cascão - mel o quanto quiser Pra montar o prato: Com um daqueles cortadores de fazer corte redondinho, recorte duas rodelas de gorgonzola e duas de goiabada cascão. Ponha uma em cima da outra, e dê um talento no prato espalhando mel com uma bisnaga de catchup (sem catchup, só com mel). Bife Gordo Ao Alecrim Coisas que vão: - Um tanto de carne gorda, conforme a fome - Azeite pacas - 3 pimentinhas inteiras, daquelas queima-cueca - 2 dentes de alho cortados bem no meio - Sal - Pimenta do reino esbagaiada na hora - Um ramo de alecrim Como faz: Esquente o azeite, ponha as pimentas e o alho e frite até o alho ficar douradinho. Cuidado pro alho não passar do ponto, senão amargueia. Ponha daí a carne, o sal, a pimenta do reino esbagaiada bem moidinha, e despene o ramo de alecrim por cima da carne. Daí ponha pra comer no ponto que o povo gostar. O melhor é mal passadinho, meio sangrando, pra ficar bem molinha. Carpaccio para 4 pessoas Coisas que vão: - 120 g de contrafilé congelado e fatiado bem fininho - molho de alcaparras (aquelas bolotas salgadas) - azeite de oliva extra-virgem, ou seja: azeite caro - parmesão deslascado fininho - folhas de rúcula, das pequenas - pimenta-do-reino, se você for hôme - sal (com cuidado, porque a alcaparra já é salgada feito o mar) - algumas alcaparras inteiras para botar uma banca - pão ciabatta para comer junto O molho: - 1 e ½ xícaras de alcaparras miúdas bem escangalhadas com a faca - 1 cebola grande bem picadinha lavada e escorrida - 1 xícara de azeite de oliva caro - 4 colheres de vinagre de estragão, que é coisa de bacana - pimenta-do-reino moída na hora - Misture tudo e coloque no canto, esperando. Como faz: É fácil, nem vai no fogão. Ponha as fatias de carpaccio pelo prato, como fazem com o salame no boteco. Daí, por cima, jogue o molho de alcaparra. Pronto, já é. Agora vem a hora de decorar, das bichices. Depois do molho, ponha por cima de tudo o parmesão, as alcaparras pra decorar, e a rúcula no meio do prato. Sirva junto com o pãozinho, pro caso de alguém querer comer carpaccio tipo canapé. Coxinha de Frango Rendimento: 40 unidades Coisas Para a Massa: - 2 1/2 xícaras (chá) de purê de batata - 3 xícaras (chá) de farinha de trigo - 7 1/2 xícaras (chá) de água - 2 tabletes de caldo de galinha - compre pronto - 2 colheres (sopa) bem lotadas de manteiga - 1 colher (sopa) de sal - 1 dente de alho amassado - 1 folha de louro Coisas Para o Recheio: - 2 peitos de frango cozidos e desfiadinhos - 2 tomates sem pele picados - 1 cebola grande picada - 2 dentes de alho amassados - 4 colheres (sopa) de óleo - 1 folha de louro - 1 pitada de noz-moscada - 4 colheres (sopa) de polpa de tomate - 2 colheres de salsinha picadinha fino - sal e pimenta-do-reino de acordo - água e farinha de rosca para empanar Como faz: Para a massa: leve ao fogo em uma panela grande a água, a manteiga, o louro, o caldo de galinha, o sal e o alho. Quando começar a ferver adicione o purê de batata e misture bem, em seguida coloque a farinha de trigo de uma vez e mexa bem até obter uma massa inteira, bonita. Deixe cozinhar por 2 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e deixe esfriar. Para o recheio: em uma panela refogue o óleo com a cebola, o alho e os tomates, até formar um molho grosso mas ao mesmo tempo fácil de mexer. Acrescente o frango desfiado, a polpa de tomate e os temperos e misture legal. Por último coloque 2 colheres de salsa picada e misture de novo bem legal. Deixe esfriar. Coloque a massa em uma mesa seca (e limpa) e amasse bem, faça um ou mais rolinhos com aproximadamente 5 cm de diâmetro e corte em 40 pedaços. Abra cada pedaço com as mãos, coloque um pouco de recheio, feche e molde a coxinha. Passe na água e na farinha de rosca e frite em óleo quente. E boa ! Farofa de Içá Ingredientes - Azeite - Alho e cebola picadinhos - Sal e pimenta - Farinha de mandioca - Formiga Tanajura, aquela de bunda grande Como faz: Aqueça o azeite, frite o alho e a cebola e junte as formigas. Acrescente a farinha de mandioca até que se forme a farofa, tempere com pimenta, ajuste o sal e sirva. Se desejar acrescente salsinha picada. Fica bom, mas é melhor avisar para as pessoas o que elas vão comer antes de servir. Feijoada Coisas que vão: - 2 kg de feijão preto - 1 kg de carne defumada - 1 kg de carne de porco salgada - 500 g de lingüiça - 500 g de lombo - 100 g de toucinho defumado - 500 g de paio - 1 pé de porco - 1 língua de porco - 1 orelha de porco - 3 dentes de alho socados - 6 colheres (sopa) de cebola batidinha - 7 colheres (sopa) de óleo - 1 folha de louro - sal Como faz: Escolha e lave o feijão. Deixe de molho em água fria de véspera. Lave bem a mão, e depois as carnes para tirar o excesso de sal. Deixe também de molho em água fria, mas em vasilha separada, trocando a água de, tipo, quatro em quatro horas. No dia seguinte, cozinhe em panelas separadas o feijão e as carnes. Quando o feijão estiver macio, refogue o alho e a cebola no óleo, junte 3 ou 4 colheradas de feijão, amasse, acrescente algumas colheradas do caldo do feijão e deixe ferver. Despeje em seguida na panela de feijão. Quando as carnes estiverem cozidas, despeje-as também na panela de feijão, que deve ser bem grande. Deixe ferver durante 15 ou 20 minutos, para tudo tomar gosto. Se gostar de louro, pode acrescentar uma folha. Prove o sal e, se preciso, ponha mais. Como as carnes são salgadas, nem sempre é necessário pôr mais sal. Cuidado pra não fazer besteira; antes de por o sal veja se já não está bom. Pode servir a feijoada em tigelas individuais, de barro ou cerâmica, colocando em cada uma algumas colheradas de feijão e as várias carnes cortadas em pedaços. Normalmente a feijoada vem com arroz branco, couve à mineira, farinha de mandioca torrada, laranjas meio azedas, descascadas e cortadas em fatias, e molho. A bebida apropriada é a caipirinha de pinga, que amortece o lábio e facilita o consumo de pimenta. Maria Louca também acompanha bem o prato. Leitão Ao Forno, olerê ! Ingredientes - 1 leitão de 2 quilos e meio - 3 litros de água fria - 2 limões grandes em rodelas - 1 e 1/2 colher (sopa) de sal - 6 dentes de alho em fatias - 4 pimentas-de-cheiro picadas - 3 folhas de louro - 1 galho de alecrim - 1 litro de vinho branco seco - 1/2 quilo de banha de porco - 1/2 colher (sopa) de colorau Para deixar bonito e decorar - 1/2 maço de agrião lavado - 12 maças assadas inteiras em forno por uma hora - casca de 1/2 laranja em tirinhas - 6 losangos de pimentão vermelho - 1/2 rodela de limão - 6 lacinhos de fita vermelha de veludo Como faz: Lave o leitão bem lavado por dentro e por fora, em água da torneira aberta. Coloque o porco em uma tigela grande. Junte a água, o limão e metade do sal e deixe nesse tempero por 2 horas. Jogue fora a água. Junte o sal restante, o alho, a pimenta, o louro, o alecrim e o vinho branco. Molhe duas folhas de papel absorvente nesta mistura e cubra o leitão com elas. Deixe em lugar fresco até o dia seguinte. Coloque o leitão na assadeira e espalhe sobre ele banha de porco misturada com colorau. Eita, lá vamos nós. Cubra com papel-alumínio e leve para assar em forno quente por, tipo, 1 hora. Jogue fora o papel. Regue o leitão com a gordura do próprio assado. Asse por 1 hora ou até ficar bem tostadão. Coloque o leitão na travessa em que será servido. Deixe-o esfriar por 30 minutos. Intercale as maçãs e os galhos de agrião em volta do leitão. Coloque os pimentões bem juntos, formando uma flor sobre a cabeça do leitão. Coloque as tirinhas de casca de laranja sobre o dorso e os lacinhos de fita em volta da travessa. Sirva o leitão com farofa de ovo, e arrume uma rede pra dormir depois. Negroni conforme serviu o barman do Dancin' - 1/3 de Gin - 1/3 de Vermute tinto - 1/3 de Bitter Campari - Gotas de Angostura Montar em copo com gelo. Decorar com meia fatia de laranja. Servir com mexedor. Beber de um trago só e pedir outro. Pastel de Carne Pra fazer a massa: Peneire um quilo de farinha de trigo sobre uma mesa. Faça um monte com a farinha, abra um buraco no centro e ponha 4 ovos inteiros, 4 colheres (sopa) de óleo e 2 colheres (sopa) de pinga. Mas a pinga é pra massa, não é pra beber, não. Pelo menos não ainda. Misture tudo muito bem, amasse e vá juntando aos poucos uma salmoura feita com água fria e sal, sempre amassando, até obter uma massa lisa, uniforme e de boa consistência (nem dura nem mole demais - mais ou menos como a bunda de uma mulher). Coloque a massa numa tigela funda, cubra-a com um guardanapo úmido e deixe ela ali, na dela, durante pelo menos 1 hora. Pro recheio, coloque a massa já descansada na mesa polvilhada com farinha de trigo e divida a bicha em 4 ou 5 pedaços. Abra cada pedaço com um rolo, formando uma faixa tipo aquelas de capoeira, comprida e bem fina. Sobre essa faixa, deixando uma beirada de uns 4 dedos, coloque montinhos de recheio, de tanto em tanto. Dobre por cima a beirada que ficou livre, corte junto ao recheio com a carretilha de cortar massas e aperte cada pastel junto ao corte. Quando todos estiverem prontos, frite os dois lados, poucos pasteis de cada vez, em frigideira ou panela funda. Óleo tem que estar quente. Quando estiver estufado e douradão, lindo de comer, tire e deixe escorrer em papel absorvente. Como faz o recheio de carne: - 500 g de carne moída de segunda - 2 colheres de sopa de azeite - 2 dentes de alho picados - 2 colheres de sopa de cebola picada - 2 colheres de sopa de salsinha picada - 3 folhas de louro - 1 pitada de noz-moscada - sal e pimenta do reino a gosto Peixe Ao Forno Coisas que vão: Um peixe (pode ser Dourado) 2 colheres de sal ½ cabeça de alho ½ tomate sem sementes ½ cebola média 1 colher de cebolinha ½ colher de mostarda ½ colher de sopa de molho de pimenta 3 colheres de sopa de vinho branco seco (pode tomar o que sobrar na garrafa) 1 ½ colher de sopa de molho shoyu (aquele que japa usa pra comer peixe cru) Caldo de 3 limões Como faz: Limpe, escame e lave bem o Dourado, ou peça pro peixeiro fazer. Esfregue bem no bicho uma mistura de sal, cebola picada, salsa, pimenta-do-reino e louro, tudo socadinho. Depois, coloque o dourado em uma travessa e jogue em cima o suco de alguns limões - se for daqueles galegos, melhor. Para assar, passe o dourado para uma forma, aí regando o peixe com manteiga derretida, azeite e um pouco de molho que sobrou na travessa. Arrume deitado de comprido ou com a barriga para baixo (fica mais bonito depois de assado). Enquanto o dourado assa, vá pondo às vezes o restante dos molhos. Se for necessário, ponha também mais azeite. Depois de assado, coloque o dourado em uma travessa e enfeite com folhas de alface, rodelas de ovos cozidos e de limão, azeitonas escuras e batatinhas douradas. Ponha essas coisas sobre o peixe e em volta dele, na travessa. Na hora de assar, não asse junto com carne. Os cheiros podem misturar e não fica tão gostoso. Penne Alla Puttanesca para 2 pessoas Coisas que vão - 3 colheres de sopa de azeite caro - 3 dentes de alho em fatiazinhas - 4 filés de alici (fala-se "alitchi") - pimenta vermelha picadinha ou gotas de tabasco - 1 lata de tomate pelado ou 6 tomates muito maduros sem peles e sementes (lata dá menos trabalho) - 2 colheres de sopa de alcaparras - 2 colheres de azeitonas pretas em lâminas - salsinha milimetricamente picada - sal se precisar - 250g de penne cozido al dente Como faz: Aqueça o azeite numa frigideira, junte o alho a pimenta e os filés de alici. Aviso: alici dá uma baita sede. Frite até que dourem bonitos. Acrescente as alcaparras, azeitonas e o tomate. Cozinhe por alguns minutos, veja o sal se necessário. Junte o penne cozido e a salsinha. Misture bem e coma no mesmo segundo. Risoto Alla Milanese Coisas que vão: 2 colheres de sopa de azeite de azeitona caro 2 dentes de alho picadinhos ½ cebola picadinha 50 gramas de bacon em cubos - azar que é gordura, e pode entopir as veias 1 xícara de arroz arbóreo, um arroz só pra fazer risoto 1 xícara de vinho branco seco, nem precisa ser bom 1 abobrinha média cortada fina 1 litro de caldo de legumes 5 filetes de açafrão ou meia colher de café de açafrão em pó 1 colher de sopa de manteiga ½ xícara de queijo parmesão ralado Como faz: Numa panela aqueça o azeite, junte o bacon e frite tudo por uns segundos. Meta na panela o alho e a cebola e deixe até que fiquem macios. Daí ponha o arroz, misture bem e vai pondo o vinho, mexendo sempre até que pare de cheirar bebida pinga. Junte as lâminas de abobrinha e vá pondo o caldo aos poucos sem parar de mexer. Quando o arroz estiver "al dente", ou seja, mole mas ainda meio duro, coloque o açafrão, misture bem, junte o parmesão e a manteiga, misture novamente, tampe a panela e desligue o fogo. Espere uns cinco minutos e sirva. Caldo de Legumes (outra opção é comprar pronto) Coisas que vão: 1 cenoura pequena em pedaços 1 talo de salsão com as folhas destruídas em pedaços 1 cebola cortada ao meio espetada com 2 cravos 5 dentes de alhos algumas folhas de alho poro, que vende em mercado ramos de salsinha ramos de tomilho folhas de louro uma pitada de sal pimenta-do-reino moída em cima da hora noz-moscada de monte 1 e ½ l de água fria Como faz: Fácil: junte tudo e quando ferver, espere meia hora. Daí desligue e ponha de pouco em pouco no risoto até ficar pronto. Spaghetti Di Mezzanotte (macarrão com alho, azeite e pimenta) Coisas que vão: Água de monte Sal grosso, daqueles de churrasco Spaguetti de um jeito que chama "grano duro" Azeite de oliva caro Alho cortado fininho Pimenta vermelha esmagada Sal Parmesão Como faz: Cozinhe o macarrão até ficar no ponto. Enquanto isso acontece, esquente o azeite, ponha daí a pimentinha, o alho em fatias e doure tudo. Acrescente o macarrão, veja se o sal está no ponto e sirva com queijo ralado por cima. Xinxim de Galinha, Com Leite de Coco e Farofa de Dendê Coisas que vão no Xinxim: - 1 galinha em pedaços (tem gente que chama de frango) - suco de 2 limões - sal e pimenta-do-reino a rodo, de acordo com o gosto do freguês - 3 a 4 dentes de alho picadinhos - ½ cebola picadinha com a faca boa - 1 caldo de galinha - vai knorr mesmo - 3 colheres de sopa de azeite-de-dendê, eita - folhas de coentro picadinhas, cuidado pra não usar cheiro-verde - bastante amendoim torrado Como faz o xinxin: 1. Limpe e corte a galinha, tempere com sal, suco de um dos limões, pimenta e um pouco do alho. Deixe pegar o gosto do tempero por 30 minutos. 2. Refogue no azeite-de-dendê a cebola picadinha e o alho que sobrar. Ajunte os pedaços de galinha e frite até que fiquem douradinhos feito mulher na praia. Acrescente água e o caldo de galinha e cozinhe até que a carne esteja macia e com um caldo grosso. Adicione o coentro picado e um pouco do amendoim. Ponha na mesa. 3. Enquanto prepara o Xinxin, use o suco de um dos limões para fazer uma espremidinha de pinga, e o resto dos amendoins pra beliscar. Arroz de leite de coco Coisa mais fácil do mundo: pegue uma panela de arroz já pronto, aquele que sobrou do almoço. Esquente e quando ficar no ponto, ponha o leite de coco. Pronto. Farofa de Dendê - Uêba ! Coisas que vão na farofa: 2 xícaras de farinha de mandioca ½ xícara de azeite-de-dendê 2 dentes de alho trituradinhos ½ cebola picadinha sal Coentro picadinho de monte Preparo: Numa frigideira aqueça o azeite-de-dendê, junte o alho, a cebola e refogue até que fiquem molinhos. Vá juntando aos poucos a farinha de mandioca até dar em uma farofa. Veja se o sal está bom e ponha o coentro picadinho.