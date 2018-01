Confira ranking com os 100 melhores papéis do cinema A revista norte-americana Premiere - The Movie Magazine fez um ranking com as melhores performances na história do cinema e conta como atores e diretores tornaram possíveis essas memoráveis atuações. O primeiro lugar ficou com aquele que é considerado o mestre de todos os atores, Peter O´Toole como T.E. Lawrence, em Lawrence da Arábia (1962). Segundo a Premiere, o filme foi o terceiro de Peter O´Toole, que só pegou o papel porque Marlon Brando e Albert Finney o recusaram. O segundo lugar ficou com Marlon Brando que, no papel do ingênuo Terry Malloy é usado por um sindicato para matar um delator, em Sindicato de Ladrões (1954), o clássico dirigido por Elia Kazan. Cada nuance de Malloy, personagem "brincalhão, corajoso, confuso e enfurecido", pode ser vista na lendária cena do táxi, quando leva um tiro do irmão, Charley. A primeira mulher a aparecer na lista é Meryl Streep, por A Escolha de Sofia (1982), filme de Alan J. Pakula, em que interpreta "uma profunda e frágil" Sophie Zawistowska, que conta a um jovem escritor sua experiência nos campos de concentração nazista e seu difícil relacionamento com o marido. Em quarto lugar vem Al Pacino como Sonny Wortzik, em Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet. A história gira em torno de Sonny, que planeja assaltar um banco para conseguir dinheiro para seu namorado. A quinta posição coube à Bette Davis como Margo Channing, em A Malvada (1950), de Joseph L. Mankiewicz. O filme conta a história de Eve Harrington, mostrando sua trajetória até se tornar uma grande personalidade. Como a estrela da Broadway Margo Channing, Bette Davis mostra suas habilidades por interpretar Margo, personagem amarga. Confira a lista dos 50 primeiros colocados 1. Peter O´Toole como T.E. Lawrence, em Lawrence da Arábia (1962) 2. Marlon Brando como Terry Malloy, em Sindicato de Ladrões (1954) 3. Meryl Streep como Sophie Zawistowska, em A Escolha de Sofia (1982) 4. Al Pacino como Sonny Wortzik, em Um Dia de Cão (1975) 5. Bette Davis como Margo Channing, em A Malvada (1950) 6. James Cagney como George M. Cohan, em A Canção da Vitória (1942) 7. Dustin Hoffman como Ratso Rizzo, em Perdidos na Noite (1969) 8. James Stewart como George Bailey, em A Felicidade Não se Compra (1946) 9. Gene Wilder como Dr. Frederick Frankenstein, em O Jovem Frankenstein (1974) 10. Robert De Niro como Jake La Motta, em Touro Indomável (1980) 11. Daniel Day-Lewis como Christy Brown, em Meu Pé Esquerdo (1989) 12. Jack Nicholson como Badass Buddusky, em A Última Missão (1973) 13. Katharine Hepburn como Eleanor of Aquitaine, em O Leão no Inverno (1968) 14. Robert Duvall como Mac Sledge, em A Força do Carinho (1983) 15. Tom Hanks como Josh Baskin, em Quero Ser Grande (1988) 16. Cary Grant como T.R. Devlin, em Notorious (1946) 17. Denzel Washington como Malcolm X, em Malcolm X (1992) 18. Emily Watson como Bess McNeill, em Ondas da Paixão (1996) 19. Paul Newman como Frank Galvin, em O Veredicto (1982) 20. Al Pacino como Michael Corleone, em O Poderoso Chefão: Parte 2 (1974) 21. Giulietta Masina como Cabiria, em Noites de Cabíria (1957) 22. Johnny Depp como Edward Scissorhands, em Edward Mãos de Tesoura (1990) 23. Russell Crowe como Jeffrey Wigand, em O Informante (1999) 24. Humphrey Bogart como Fred C. Dobbs, em O Tesouro de Sierra Madre (1948) 25. Greta Garbo como Ninotchka, em Ninotchka (1939) 26. Maria Falconetti como Joan of Arc, em A Paixão de Joana D´Arc (1928) 27. Marlon Brando como Paul, em Último Tango em Paris (1972) 28. Rosalind Russell como Hildy Johnson, em Jejum de Amor (1940) 29. Peter Sellers como Chance the Gardener, em Muito Além do Jardim (1979) 30. James Stewart como John Scottie, em Vertigo (1958) 31. Jamie Foxx como Ray Charles, em Ray (2004) 32. Audrey Hepburn como Holly Golightly, em Bonequinha de Luxo (1961) 33. Dustin Hoffman como Michael Dorsey/Dorothy Michaels, em Tootsie (1982) 34. Buster Keaton como Johnny Gray, em O General (1927) 35. Philip Seymour Hoffman como Truman Capote, em Capote (2005) 36. Faye Dunaway como Evelyn Cross Mulwray, em Chinatown (1974) 37. Gene Hackman como Harry Caul, em A Conversação (1974) 38. Carole Lombard como Maria Tura, em Ser ou Não Ser (1942) 39. Laurence Olivier como Richard III, em Ricardo III (1955) 40. Nicole Kidman como Suzanne Stone Maretto, em Um Sonho Sem Limites (1995) 41. Samuel L. Jackson como Jules Winnfield, em Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) 42. Robert De Niro como Travis Bickle, em Taxi Driver - Motorista de Táxi (1976) 43. James Dean como Jim Stark, em Juventude Transviada (1955) 44. Charlie Chaplin, em Luzes da Cidade (1931) 45. Reese Witherspoon como Tracy, em Eleição (1999) 46. Tom Hanks como Chuck Noland, em Náufrago (2000) 47. Jack Nicholson como Randle Patrick McMurphy, em Um Estranho no Ninho (1975) 48. Bill Murray como Phil Connors, em Feitiço do Tempo (1993) 49. Liv Ullmann como Elisabet Vogler, em Persona (1966) 50. Humphrey Bogart como Sam Spade, em Relíquia Macabra (1941)