Confira os trailers dos indicados ao Oscar Assista aos trailers da grande maioria dos filmes indicados ao Oscar que foram divulgados nesta terça-feira. Entre os 47 trailers está a animação em curta-metragem No Time for Nuts, com o personagem Scrat, criado pelo brasileiro Carlos Saldanha em A Era do Gelo 2. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no 25 de fevereiro, no Kodack Theatre de Los Angeles. A Casa Monstro A Conquista da Honra A Dália Negra À Procura da Felicidade A Rainha After the Wedding Apocalipto Babel Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América Carros Cartas de Iwo Jima Click Curse of The Golden Flower Deliver Us From Evil Dias de Glória Diamante de Sangue Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Éramos Pocos Filhos da Esperança Half Nelson Happy Feet - O Pingüim Iraq in Fragments Jesus Camp Maria Antonieta My Country My Country No Time for Nuts Notas Sobre Um Escândalo O Bom Pastor O Grande Truque O Ilusionista O Labirinto do Fauno O Diabo Veste Prada Os Infiltrados O Último Rei da Escócia Pecados Íntimos Pequena Miss Sunshine Piratas do Caribe - O Baú da Morte Poseidon Superman - O Retorno The Blood of Yingzhou District The Good German The Lives of Others Uma Verdade Incoveniente Vênus Volver Vôo United 93 Water