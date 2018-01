Confira os selecionados para a repescagem da 38 ª Mostra

A programação oficial da 38ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo termina na quarta-feira, dia 28, mas a programação de sua já tradicional repescagem já foi divulgada.

Confira abaixo a programação, que conta com longas premiados em diversos festivais pelo mundo, como Leviatã, de Andrey Zvyagintsev, Do que Vem Antes, de Lav Diaz e A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante, que serão exibidos no Cinesesc (Rua Augusta, 2075).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira abaixo a programação completa da Repescagem da Mostra:

30/10/2014 – Quinta

15 horas

Fuga da Realidade (Hirngespinster), de Christian Bach (90'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

17 horas

Charles chaplin: A Lenda do Século (Charles Chaplin: The Legend of the Century), de Frédéric Martin (90'). França. Falado em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

19 horas

A Guerra das Patentes (The Patent Wars), de Hannah Leonie Prinzler (81'). Alemanha. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

21 horas

Sam (Sam), de Elena Hazanov (80'). Suiça. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

31/10/2014 – Sexta

15horas

Pequenas Atrações (Male Stluczki), de Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb (78'). Polônia. Falado em polonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

16h40

O Último Trago (En el Último Trago), de Jack Zagha Kababie (91'). México. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

18h30

A Ilha dos Milharais (Simindis kundzuli), de George Ovashvili (98'). Georgia, Alemanha, França, Rep. Checa, Casaquistão, Hungria. Falado em língua georgiana, russo , abkhazian. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

20h30

Leviatã (Leviathan), de Andrey Zvyagintsev (140'). Rússia. Falado em russo. Legendas em português. Indicado para: 18 anos.

23h10

Cássia (Cássia), de Paulo Henrique Fontenelle (120'). Brasil. Falado em português. Indicado para: 12 anos.

01/11/2014 – Sábado

15 horas

O Pequeno Quinquin (P'tit Quinquin), de Bruno Dumont (200'). França. Falado em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

18h40

Labyrinthus (Labyrinthus), de Douglas Boswell (96'). Bélgica, Holanda. Falado em holandês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

20h30

Entre Mundos (Zwischen Welten), de Feo Aladag (103'). Alemanha. Falado em alemão, inglês, pushto, dari. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

22h30

Dólares De Areia (Dolares de Arena), de Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas (85'). Rep. Dominicana, México, Argentina. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

02/11/2014 – Domingo

15 horas

Heróis Improváveis (Schweizer helden), de Peter Luisi (94'). SUIÇA. Falado em alemão- suiço. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

17 horas

Os Convidados (The Guests), de Ken Jacobs (79'). Estados Unidos. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

18h45

A História da Eternidade (A História da Eternidade), de Camilo Cavalcante (120'). Brasil. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 16 anos.

21h10

A Gangue (Plemya), de Myroslav Slaboshpytskiy (132'). Ucrânia. Falado em sem diálogos/ linguagem de sinais. Indicado para: 18 anos.

03/11/2014 – Segunda

15 horas

O Príncipe (Shah-zadeh), de Mahmoud Behraznia (92'). Irã. Falado em farsi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

17 horas

O Cuco E O Burro (Der Kuckuck Und Der Esel), de Andreas Arnstedt (95'). Alemanha. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

19 horas

Antes, O Verão (Antes, O Verão), de Gerson Tavares (80'). Brasil. Falado em português. Curta: Reencontro Com O Cinema, de Rafael,de Luna,Freire(28'). Indicado para: 14 anos.

21 horas

As Bruxas de Zugarramurdi (Las Brujas de Zugarramurdi), de Álex de la Iglesia (114'). Espanha,França. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

04/11/2014 – Terça

15 horas

Mais Perto da Lua (Closer To The Moon), de Nae Caranfil (110'). Romênia, EUA, Itália, Polônia. Falado em inglês, romeno. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

17 horas

Encontros com um Jovem Poeta (Meetings With a Young Poet), de Rudy Barichello (85'). Canada. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

19 horas

Viver É Fácil Com Os Olhos Fechados (Vivir Es Fácil Con Los Ojos Cerrados), de David Trueba (108'). Espanha. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

21 horas

A Pequena Morte (The Little DEATH), de Josh Lawson (97'). AUSTRALIA. Falado em inglês. Legendas em linguagem de sinais em algumas cenas. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

05/11/2014 – Quarta

15 horas

Do que Vem Antes (Mula sa Kung ano Ang Noon), de Lav Diaz (338'). Filipinas. Falado em filipino, tagalog, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

21 horas

O Sol Do Marmelo (El Sol Del Membrillo), de Víctor Erice (133'). Espanha. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Observação:

º A pedido da Mostra a indicação etária dos filmes foi sugerida por seus respectivos produtores.

º Programação sujeita a alterações.