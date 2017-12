Confira os premiados pela Academia Brasileira de Cinema O prêmio da Academia Brasileira de Cinema de 2007, o "Oscar" brasileiro, foi entregue domingo, 22, no Copacabana Palace, em uma festa que consagrou o filme de Marcelio Gomes Cinema, Aspirinas e Urubus. Lista de vencedores: Ficção: Árido Movie Bendito Fruto Casa de Areia Cidade Baixa CINEMA ASPIRINAS E URUBUS Crime Delicado Dois Filhos de Francisco Se eu Fosse Você Documentário: Coisa mais Linda - Histórias e Casos da Bossa Nova, de Paulo Thiago Doutores da Alegria, de Mara Mourão O Fim e o Princípio, de Eduardo Coutinho Meninas, de Sandra Werneck Moacir - Arte Bruta, de Walter Carvalho A Pessoa é para o que Nasce, de Roberto Berliner Soy Cuba, o Mamute Siberiano, de Vicente Ferraz VINÍCIUS, de Miguel Faria Jr. Direção: Andrucha Waddington, por Casa de Areia Beto Brant por Crime Delicado Breno Silveira por Dois Filhos de Francisco Daniel Filho por Se Eu Fosse Você Lírio Ferreira por Árido Movie MARCELO GOMES POR CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS Miguel Faria Jr. por Vinícius Sérgio Machado por Cidade Baixa Atriz: ALICE BRAGA EM CIDADE BAIXA Dira Paes em Dois Filhos de Francisco Fernanda Montenegro em Casa de Areia Fernanda Torres em Casa de Areia Glória Pires em Se Eu Fosse Você Zeé Polessa em Achados e Perdidos Hermila Guedes em Cinema, Aspirinas e Urubus Zezeh Barbosa em Bendito Fruto Ator: ÂNGELO ANTÔNIO EM DOIS FILHOS DE FRANCISCO Caco Ciocler em Quase Dois Irmãos Flávio Bauraqui em Quase Dois Irmãos João Miguel em Cinema, Aspirinas e Urubus José Dumont em Árido Movie Lázaro Ramos em Cidade Baixa Otávio Augusto em Bendito Fruto Wagner Moura em Cidade Baixa Atriz coadjuvante: Andréa Beltrão em O Coronel e o Lobisomem Camila Pitanga em Bendito Fruto Dira Paes em Mulheres do Brasil elenco feminino de Doutores da Alegria Júlia Lemmertz em Jogo Subterrâneo Lúcia Alves em Bendito Fruto Mariana Lima em Árido Movie PALOMA DUARTE EM DOIS FILHOS DE FRANCISCO Ator Coadjuvante: Aramis Traindade em Árido Movie Dablio Moreira em Dois Filhos de Francisco Emiliano Queiroz em Casa de Areia João Miguel em Cidade Baixa JOSÉ DUMONT EM DOIS FILHOS DE FRANCISCO José Dumont em Cidade Baixa Lázaro Ramos em A Máquina Selton melo em Árido Movie Fotografia: André Horta e Paulo Souza por Dois Filhos de Francisco Jacob Sarmento Solitrenick por Bens Confiscados Lauro Escorel por Jogo Subterrâneo MAURO PINHEIRO JR POR CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS Murilo Salles por Árido Movie Ricardo Della Rosa por Casa de Areia Toca Seabra por Cidade Baixa Walter Carvalho por Crime Delicado Direção de Arte: Adrian Cooper por O Coronel e o Lobisomem Beto Mainieri por Vida de Menina Cláudio Amaral Peixoto por Bendito Fruto Kiti Duarte por O Diabo a Quatro Marcos Flaksman por Se Eu Fosse Você Marcos Pedroso por Cidade Baixa Renata Pinheiro por Árido Movie TULÉ PEAKE POR CASA DE AREIA Figurino: Beto Normal por Cinema, Aspirinas e Urubus Cao Albuquerque e Marília Britto por Irma Vap, o Retorno CLÁUDIA KOPKE POR CASA DE AREIA Cristina Camargo e André Simonetti por Cidade Baixa Emilia Duncan por O Coronel e o Lobisomem Juliana Pryston por Árido Movie Kika Lopes por Concerto Campestre Marjorie Gueller por Vida de Menina Maquiagem: Denise Borro por Crime Delicado Donna Meirelles por Cabra-cega Fernando Torquato por Achados e Perdidos Marcos Freire por Cinema, Aspirinas e Urubus Marina Beltrão por Garrincha, a Estrela Solitária MARTIN MACÍAS TRUJILLO POR CASA DE AREIA Martin Macías Trujillo e Jorge Hernandez por Irma Vap, o Retorno Rose Verçosa por Cidade Baixa Vavá Torres por O Coronel e o Lobisomem Roteiro Original: Vários por Se Eu Fosse Você Elena Soárez por Casa de Areia Lírio Ferreira, Hilton Lacerda, Sérgio Oliveira e Eduardo Nunes por Árido Movie Lúcia Murat e Paulo Lins por Quase Dois Irmãos MARCELO GOMES, PAULO CALDAS E KARIM AÏNOUZ POR CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS Miguel Faria Jr. por Vinícius Patrícia Andrade e Carolina Kotscho por Dois Filhos de Francisco Rosane Lima e Sergio Goldenberg por Bendito Fruto Sérgio Machado e Karim Aïnouz por Cidade Baixa Roteiro Adaptado: Várias por Irma Vap, o Retorno Domingos Oliveira por Feminices Elena Soárez e Helena Solberg por Minha Vida de Menina João Falcão e Adriana Falcão por A Máquina VÁRIOS POR CRIME DELICADO Paulo Halm e Jorge Durán por Achados e Perdidos Roberto Gervitz e Jorge Durán por Jogo Subterrâneo Vários por O Veneno da Madrugada Susana Schild por Depois daquele Baile Montagem: Diana Vasconcelos por Tainá 2, a Aventura Continua Felipe Lacerda por Se Eu Fosse Você Isabela Monteiro de Castro por Cidade Baixa KAREN HARLEY POR CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS Mair Tavares por Quase dois Irmãos Sérgio Mekler por Casa de Areia Vicente Kubrusly por Dois Filhos de Francisco Willem Dias por Cabra-cega Som: Vinícius O Casamento de Romeu e Julieta Casa de Areia Cidade Baixa Cinema, Aspirinas e Urubus DOIS FILHOS DE FRANCISCO Árido Movie O Coronel e o Lobisomem Trilha Sonora: André Abujamra por Achados e Perdidos Arrigo Barnabé por Doutores da Alegria Berna Ceppas, Otto, Kassin e Pupilo por Árido Movie Caetano Veloso e Zezé Di Camargo por Dois Filhos de Francisco Carlinhos Brown e Beto Villares por Cidade Baixa Guto Graça Melo por O Casamento de Romeu e Julieta LUIZ CLÁUDIO RAMOS POR VINÍCIUS Tomás Alves de Souza por Cinema, Aspirinas e Urubus Filme Estrangeiro: 2046, Os Segredos do Amor (China, França, Alemanha) Caché (França) Capote (EUA) Closer - Perto Demais (EUA) Crash (EUA) O JARDINEIRO FIEL (Inglaterra) Mar Adentro (Espanha) Menina de Ouro (EUA)