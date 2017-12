Confira os indicados ao 64.º Globo de Ouro O filme Babel, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñarritu e com Brad Pitt, Gael García Bernal e Cate Blanchett no elenco, é o favorito do 64.º Globo de Ouro. Os indicados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, no Hotel Beverly Hilton de Los Angeles, mesmo local onde será realizada, em 15 de janeiro, a entrega dos prêmios. Confira a lista completa de indicados: Filme dramático: Babel Bobby Os Infiltrados Pecados Íntimos A Rainha Atriz em filme dramático: Penélope Cruz - Volver Helen Mirren - A Rainha Judi Dench - Nota Sobre um Escândalo Maggie Gyllenhaal - Sherrybaby Kate Winslet - Pecados Íntimos Ator em filme dramático: Leonardo DiCaprio - Os Infiltrados Leonardo DiCaprio - Diamante de Sangue Peter O´Toole - Venus Will Smith - À Procura da Felicidade Forest Whitaker - O Último Rei da Escócia Comédia ou musical: Dreamgirls - Em Busca de um Sonho Pequena Miss Sunshine O Diabo Veste Prada Obrigado por Fumar Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América Atriz em comédia ou musical: Annette Bening - Correndo com Tesouras Toni Collette - Pequena Miss Sunshine Beyonce Knowles - Dreamgirls - Em Busca de um Sonho Meryl Streep - O Diabo Veste Prada Renee Zellweger - Senhorita Potter Ator em comédia ou musical: Sacha Baron Cohen - Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América Johnny Depp - Piratas do Caribe - O Baú da Morte Aaron Ekhart - Obrigado por Fumar Chiwetel Ejiofor - Kinky Boots Will Ferrell - Mais Estranho que a Ficção Diretor: Clint Eastwood - A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima Stephen Frears - A Rainha Alejandro Gonzalez Iñárritu - Babel Martin Scorsese - Os Infiltrados Filme de animação: Happy Feet - O Pingüim Carros A Casa Monstro Filme estrangeiro: Apocalypto (EUA) Cartas de Iwo Jima (EUA/Japão) The Lives of Others (Alemanha) O Labirinto do Fauno (México) Volver (Espanha) Atriz coadjuvante: Adriana Barraza - Babel Rinko Kikuchi - Babel Cate Blanchett - Nota Sobre um Escândalo Emily Blunt - O Diabo Veste Prada Jennifer Hudson - Dreamgirls - Em Busca de um Sonho Ator coadjuvante: Ben Affleck - Hollywoodland - Bastidores da Fama Eddie Murphy - Dreamgirls - Em Busca da Fama Jack Nicholson - Os Infiltrados Mark Wahlberg - Os Infiltrados Brad Pitt - Babel Roteiro: Guillermo Arriaga - Babel Todd Field e Tom Perrotta - Pecados Íntimos Patrick Marber - Nota Sobre um Escândalo William Monahan - Os Infiltrados Peter Morgan - A Rainha Trilha sonora: Alexandre Desplat - The Painted Veil Clint Mansell - Fonte da Vida Gustavo Santaolalla - Babel Carlo Siliotto Nomad e Hans Zimmer - O Código Da Vinci Música original: A Father´s Way, de Seal e Christopher Bruce - À Procura da Felicidade Listen, de Henry Krieger, Anne Preven, Scott Cutler e Beyoncé Knowles - Dreamgirls - Em Busca de um Sonho Never Gonna Break My Faith, de Bryan Adams, Eliot Kennedy e Andrea Remanda - Bobby The Song of the Heart, de Prince - Happy Feet - O Pingüim Try Not to Remember, de Sheryl Crow - Home of the Brave Indicados para prêmios de televisão Série dramática de televisão: 24 (Fox) Big Love (HBO) Grey?s Anatomy (ABC) Heroes (NBC) Lost (ABC) Atriz em série dramática de TV: Patricia Arquette - Medium Edie Falco - The Sopranos Evangeline Lilly - Lost Ellen Pompeo - Grey´s Anatomy Kyra Sedgwick - The Closer Ator em série dramática de TV: Patrick Dempsey - Grey?s Anatomy Michael C. Hall - Dexter Hugh Laurie - House Bill Paxton - Big Love Kiefer Sutherland - 24 Série de comédia ou musical de televisão: Desperate Housewives (ABC) Entourage (HBO) The Office (NBC) Ugly Betty (ABC) Weeds (SHOWTIME) Atriz em série de comédia ou musical de TV: Marcia Cross - Desperate Housewives America Ferrera - Ugly Betty Felicity Huffman - Desperate Housewives Julia Louis-Dreyfus - The New Adventures Of Old Christine Mary-Louise Parker - Weeds Ator em série de comédia ou musical de TV: Alec Baldwin - 30 Rock Zach Braff - Scrubs Steve Carrell - The Office Jason Lee - My Name Is Earl Tony Shalhoub - Monk Melhor minissérie ou filme para TV: Bleak House (PBS) Broken Trail (AMC) Elizabeth I (HBO) Mrs. Harris (HBO) Prime Suspect: The Final Act (PBS) Atriz em minissérie ou filme para TV: Gillian Anderson - Bleak House Annette Bening - Mrs. Harris Helen Mirren - Elizabeth I Helen Mirren - Prime Suspect: The Final Act Sophie Okonedo - Tsunami, The Aftermath Melhor ator em minissérie ou filme para TV: André Braugher - Thief Robert Duvall - Broken Trail Michael Ealy - Sleeper Cell: American Terror Chiwetel Ejiofor - Tsunami, The Aftermath Ben Kingsley - Mrs. Harris Bill Nighy - Gideon?s Daughter Matthew Perry - The Ron Clark Story Atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para a TV: Emily Blunt - Gideon?s Daughter Toni Collette - Tsunami, The Aftermath Katherine Heigl - Grey?s Anatomy Sarah Paulson - Studio 60 On The Sunset Strip Elizabeth Perkins - Weeds Ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para a TV: Thomas Haden Church - Broken Trail Jeremy Irons - Elizabeth I Justin Kirk - Weeds Masi Oka - Heroes Jeremy Piven - Entourage (Matéria alterada às 14h00)