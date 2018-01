Confira os filmes que concorrem ao Bafta Foram divulgados nesta sexta-feira os indicados ao British Academy Film Awards, o "Oscar britânico", mais conhecido como Bafta. A Rainha, de Stephen Frears, lidera a corrida com dez indicações, inclusive a de melhor filme. Em seguida vem Cassino Royale, o novo longa do agente James Bond, com nove indicações. Babel, Os Infiltrados, O Último Rei da Escócia e O Labirinto do Fauno também são fortes concorrentes. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia na casa de espetáculos Royal Opera House, em Londres, no dia 11 de fevereiro. O Bafta é tido como uma das premiações que funcionam como prévia do Oscar, que será entregue no dia 25 de fevereiro. Confira os indicados ao Bafta: Filme: Babel Os Infiltrados O Último Rei da Escócia Pequena Miss Sunshine* A Rainha Prêmio Alexander Korda (para melhor filme britânico): Cassino Royale O Último Rei da Escócia Notas Sobre um Escândalo A Rainha Vôo United 93 Prêmio Carl Foreman (para melhor diretor, escritor ou produtor britânico em seu primeiro filme): Andrea Arnold (Diretor) - Red Road Julian Gilbey (Diretor) - O Preço da Vingança Christine Langan (Produtor) - Pierrepoint - O Último Carrasco Gary Tarn (Diretor) - Black Sun Paul Andrew Williams (Diretor) - London to Brighton Prêmio David Lean (para melhor diretor): Babel - Alejandro González Iñárritu Os Infiltrados - Martin Scorsese Pequena Miss Sunshine - Jonathan Dayton/Valerie Faris A Rainha - Stephen Frears Vôo United 93 - Paul Greengrass Roteiro original: Babel - Guillermo Arriaga Pequena Miss Sunshine - Michael Arndt O Labirinto do Fauno - Guillermo del Toro A Rainha - Peter Morgan Vôo United 93 - Paul Greengrass Roteiro adaptado: Cassino Royale Os Infiltrados O Diabo Veste Prada O Último Rei da Escócia Notas Sobre um Escândalo Filme estrangeiro: Apocalypto Black Book O Labirinto do Fauno Rang de Basanti Volver Animação: Carros Por Água Abaixo Happy Feet - O Pingüim Ator: Daniel Craig - Cassino Royale Leonardo DiCaprio - Os Infiltrados Richard Griffiths - The History Boys Peter O´Toole - Venus Forest Whitaker - O Último Rei da Escócia Atriz: Penelope Cruz - Volver Judi Dench - Notas Sobre um Escândalo Helen Mirren - A Rainha Meryl Streep - O Diabo Veste Prada Kate Winslet - Pecados Íntimos Ator coadjuvante: Alan Arkin - Pequena Miss Sunshine James Mcavoy - O Último Rei da Escócia Jack Nicholson - Os Infiltrados Leslie Phillips - Venus Michael Sheen - A Rainha Atriz coadjuvante: Emily Blunt - O Diabo Veste Prada Abigail Breslin - Pequena Miss Sunshine Toni Colette - Pequena Miss Sunshine Frances de la Tour - The History Boys Jennifer Hudson - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Prêmio Anthony Asquith (para melhor canção de filme): Babel - Gustavo Santaolalla Cassino Royale - David Arnold Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho - Henry Krieger Happy Feet - O Pingüim - John Powell A Rainha - Alexandre Desplat Cinematografia: Babel - Rodrigo Prieto Cassino Royale - Phil Meheux Filhos da Esperança - Emmanuel Lubezki O Labirinto do Fauno - Guillermo Navarro Vôo United 93 - Barry Ackroyd Edição: Babel - Stephen Mirrione/Douglas Crise Cassino Royale - Stuart Baird Os Infiltrados - Thelma Schoonmaker A Rainha - Lucia Zucchetti Vôo United 93 - Clare Douglas/Christopher Rouse/Richard Pearson Produção(Design): Cassino Royale - Peter Lamont/Simon Wakefield Filhos da Esperança - Geoffrey Kirkland/Jim Clay/Jennifer Williams Maria Antonieta - K K Barrett/Véronique Melery O Labirinto do Fauno - Eugenio Caballero/Pilar Revuelta Piratas do Caribe - O Baú da Morte - Rick Heinrichs/Cheryl A Carasik Figurino: O Diabo Veste Prada - Patricia Field Maria Antonieta - Milena Canonero O Labirinto do Fauno - Lala Huete Piratas do Caribe - O Baú da Morte - Penny Rose A Rainha - Consolata Boyle Som: Babel - José García/Jon Taylor/Chris Minkler/Martín Hernández Cassino Royale - Chris Munro/Eddy Joseph/Mike Prestwood Smith/Martin Cantwell/Mark Taylor O Labirinto do Fauno - Martín Hernández/Jamie Bashkt Piratas do Caribe - O Baú da Morte - Christopher Boyes/George Watters II/ Paul Massey/Lee Orloff Vôo United 93 - Chris Munro/Mike Prestwood Smith/Douglas Cooper/Oliver Tarney/Eddy Joseph Efeitos Especiais: Cassino Royale - Steve Begg/Chris Corbould Filhos da Esperança - Frazer Churchill/Tim Webber/Michael Eames/Paul Corbould O Labirinto do Fauno - Edward Irastorza/Everett Burrell Piratas do Caribe - O Baú da Morte - John Knoll/Hal Hickel/Charles Gibson Superman - O Retorno - Mark Stetson Cabelo e Maquiagem: O Diabo Veste Prada - Nicki Ledermann/Angel De Angelis Maria Antonieta - Jean-Luc Russier/Desiree Corridoni O Labirinto do Fauno * Piratas do Caribe - O Baú da Morte - Ve Neill/Martin Samuel A Rainha - Daniel Phillips Curta Metragem de Animação: Dreams and Desires - Family Ties - Les Mills/Joanna Quinn Guy 101 - Ian Gouldstone Peter and The Wolf - Hugh Welchman/Alan Dewhurst/Suzie Templeton Curta Metragem: Care - Rachel Bailey/Corinna Faith/Tracy Bass Cubs - Lisa Williams/Tom Harper Do Not Erase - Asitha Ameresekere Hikikomori - Karley Duffy/Paul Wright Kissing, Tickling and Being Bored - David Smith/Jim McRoberts * - Não estão confirmados, de acordo com o site do Bafta