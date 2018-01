Confira os filmes na competição pelo Leão de Ouro Fallen, de Barbara Albert (Áustria) La Stella Che Non C?è, de Gianni Amelio (Itália) The Fountain, de Darren Aronofsky (EUA) Hollywoodland, de Allen Coulter (EUA) Nuovomondo, de Emanuele Crialese (Itália)(EUA) Children Of Men, de Alfonso Cuarón (Grã-Bretanha) The Black Dahlia, de Brian de Palma (EUA) Bobby, de Emilio Estevez (EUA) The Queen, de Stephen Frears (Grã-Bret-Fran-Itália) Daratt, de Mahamat-Saleh Haroun (Chad-Fran-Bélgica-Áustria) L?Intouchable, de Benoit Jacquot (França) Paprika, de Satoshi Kon (Japão) Nue Propriete, de Joachim Lafosse (Bélgica-Luxemburgo-França) Mushi-Shi, de Katsuhiro Otomo (Japão) Private Fears In Public Places, de Alain Resnais (França-Itália) Quei Loro Incontri, de Jean-Marie Straub Y Daniele Huillet (Itália-França) Fangzhu, de Johnnie To (China-Hong Kong) Hei Yanquan, de Ming-Liang Tsai (Taiwan-Fran-Áustria) Zwartboek, de Paul Verhoeven (Holanda-Alemania-Grã-Bretanha) Ejforija, de Ivan Vyrypaev (Rússia) Sang Sattawat, de Apichatpong Weerasethakul (Tailândia-França)