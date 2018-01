Confira os endereços da 30.ª Mostra de Cinema de SP Toda mostra tem seus arrasa-quarteirões. Quer dizer, dentro do quadro do "cinema de arte" (se é que a expressão ainda vale), próprio de uma mostra de cinema, são títulos privilegiados, que saem na frente dos outros na disputa pela preferência do público. Ou porque ganharam algum prêmio ou foram apresentados em algum festival de grande prestígio ou, simplesmente, porque quem os dirigiu é um cineasta cult, um daqueles sobre os quais não paira a menor dúvida, um diretor de risco zero. São os casos, nesta 30.ª Mostra Internacional de filmes como Volver, de Pedro Almodóvar, The Wind That Shakes the Barley, de Ken Loach, A Comédia do Poder, de Claude Chabrol, Os Infiltrados, de Martin Scorsese, Belle Toujours, de Manoel de Oliveira. Podemos agregar ainda Hei Yan Quan, de Tsai Ming Liang, O Crocodilo, de Nanni Moretti, Still Life, de Jia Zhang-Ke, e Um Longo Caminho, de Zhang Yimou. Sobre esses filmes, pode-se dizer, com grande grau de certeza, que terão sala lotada e briga por ingressos. Confira os endereços da mostra Salas: Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3277-3611, ramal 279 Cine Bombril. Av. Paulista, 2.073, Conj. Nacional, tel. 3285-3696 Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, tel. 3064-1668 Unibanco Arteplex. Rua Frei Caneca, 569, tel. 3472-2365 Espaço Unibanco. Rua Augusta, 1.475, tel. 288-6780 Faap. Rua Alagoas, 903, tel. 3662-7332 Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, portão 12, tel. 3823 4742 Metrô Santa Cruz. Rua Domingos de Morais, 2.564, tel. 3471-8066 MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Morumbi, tel. 5189-4656 Olido. Av. São João, 473, Centro, tel. 3334-0001 Reserva Cultural. Avenida Paulista, 900, tel. 3287-3529 Sala Cinemateca. Largo Senador Raul Cardoso, 207, tel. 5084-2177 Sala UOL. Rua Fradique Coutinho, 361, tel. 5096-0585 Vão livre do Masp. Av. Paulista, 1.578, tel. 3251-5644 Central da Mostra. Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional, 3253-9256 / 3253-9237 Datas: Nesta quinta-feira, sessão para convidados no Auditório Ibirapuera; para o público, nas salas acima, a partir de sexta-feira e até dia 2/11 Ingressos: Permanentes e Pacotes Promocionais: Integral: R$ 340 Especial: R$ 90 (válido para sessões de segunda a sexta até às 17h55) Pacote fechado de 20 ingressos: R$ 120,00 Ingressos individuais: R$ 13 (De 2.ª a 5.ª) e R$ 15 (De sexta a domingo) Lounge: Shopping Frei Caneca, 5.º andar (Rua Frei Caneca, 569)