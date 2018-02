Confira o trailer do filme 'O Pequeno Príncipe'

Com estreia marcada para o dia 20 de agosto, a animação O Pequeno Príncipe, dirigida por Mark Osborne, presta homenagem ao autor da história Antoine de Saint-Exupéry. Trata-se de uma das obras mais populares, já ganhou tradução em mais de 250 línguas, vendendo mais de 145 milhões de cópias em todo o mundo.

Nesta nova adaptação para a telona, a história é centrada na amizade de uma garotinha e um senhor, O Aviador. É por meio dos livros dele e seus desenhos que a menina descobre a história de como ele há muito tempo caiu em um deserto e encontrou o Pequeno Príncipe, um menino enigmático de um planeta distante. As experiências do Aviador e suas histórias com o Pequeno Príncipe, com suas viagens para outros mundos, fazem crescer uma linda amizade entre o senhor e pequena menina, que, embarcam em uma linda aventura.

No Brasil, O Aviador ganhou a voz do ator Marcos Caruso, Larissa Manoela dubla a menina e o Pequeno Príncipe é feito por Mattheus Caliano. Confira o trailer e comece essa viagem de sonhos, que fala de amizade e valores.