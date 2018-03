Confira o trailer de 'Soldados do Araguaia'

O documentário Soldados do Araguaia, que estreia durante a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, teve seu trailer divulgado hoje, 11, com exclusividade para o Estado.

Com direção de Belisario Franca, o filme retrata os soldados de baixa patente do Exército Brasileiro, que foram enviados para a selva amazônica com a missão de exterminar a Guerrilha do Araguaia, movimento de oposição à Ditadura Militar. Soldados do Araguaia é uma realização da Giros Produtora, com o apoio do canal Cinebrasil TV.

A 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo vai de 19 de outubro a 1º de novembro. Serão exibidos 394 filmes em diferentes espaços da cidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assista o trailer: