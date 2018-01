Com direção do brasileiro José Padilha, RoboCop conta a história de um policial afastado da corporação, por causa de uma grave lesão, que volta à ativa como um poderoso robô para salvar cidade dominada pelo crime. Filme teve orçamento de U$ 140 milhões e traz no elenco Joel Kinnaman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Gary Oldman e Abbie Cornish. A estreia está programada para o dia 21 de fevereiro.

Confira o trailer: