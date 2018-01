Confira o trailer de 'Philomena'

Baseado no livro The Lost Child Of Philomena Lee, de Martin Sixsmith, 'Philomena' conta a história verídica de uma mulher irlandesa que foi acolhida por freiras quando era uma adolescente grávida. Condenada a uma vida servil no convento, ela é forçada a abandonar seu filho de quatro anos e deixá-lo com um casal de americanos desconhecidos. O longa recebeu quatro indiccação ao Oscar - melhor filme, roteiro adaptado, trilha sonora e atriz, para Judi Dench.

A atriz, no dia das indicações da Academia de Hollywood disse o seguinte: "É apenas a notícia mais bela. Estou tão feliz por todos os envolvidos e muito orgulhosa de ter feito parte da experiência maravilhosa que Philomena tem sido."

Veja o trailer do filme: